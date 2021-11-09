勞動力市場短缺嚴重 梅西百貨調升薪資以吸引人才

在勞動力市場短缺的情況下，許多企業正努力招募人才。美國連鎖百貨公司梅西百貨 (M-US) 也表示，將在近期調升員工的福利和薪資，以吸引更多的人才。

梅西百貨表示，將在明年 5 月前，將員工的最低薪資提升到每小時 15 美元。該公司表示，屆時，梅西百貨員工的平均基本薪資將超過每小時 17 美元，平均總薪資將達到每小時 20 美元。

此外，梅西百貨還增加了一項教育福利，將支付員工 100% 的學費、書本和雜費。梅西百貨也正在與教育平台 Guild Education 合作開展該項計劃，資助員工攻讀學士學位、訓練營、英語學習和專業證書等。梅西百貨預計，該計劃將在未來 4 年內將耗資 3500 萬美元。

許多美國的零售企業正在積極吸引人才和勞動力，因為隨著年底購物季來臨，在商店門市和倉庫擁有足夠的人手對於零售商來說尤為重要。梅西百貨先前就曾表示，目標是在年底長假期間招聘 76,000 名全職和兼職員工，來滿足需求。

隨著疫情趨緩，經濟復甦持續，梅西百貨的股價今年迄今已上漲超過 177%，使該公司的市值達到 97 億美元。

小摩執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 曾表示，雖然新冠病毒造成的全球供應鏈中斷阻礙經濟成長，但目前消費者需求強勁，相信在消費者的購物能力支撐下，美國的經濟將在未來幾年實現成長。

戴蒙也表示，由於消費者的強勁消費需求，他們的支出比新冠疫情前增加 20%，而且企業狀況良好，有能力在一段時間內可以繼續供應消費者。