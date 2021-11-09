中國商務部：明年初實施RCEP 已準備就緒

據中國商務部透露，中方已經準備就緒，於區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 明年正式實施之後，增強協議成員在疫情之後的經濟復甦。

中國商務部指出，已經準備好履行所有 701 有約束力的義務，完成實施關稅減免承諾、貨物原產地規則調整、和海關軟體系統更新的所有必要計畫，以確保關稅減免順利進行。

商務部在一份聲明中表示，這次協議發出反對單邊主義和貿易保護主義的強烈信號。

RCEP 共 15 個成員國，目前 10 個國家已經批准協議，將在明年元旦正式實施，包括汶萊、柬埔寨、寮國、新加坡、泰國、越南、中國、日本、紐西蘭和澳洲。

RCEP 涵蓋東協 10 國，據中國—東協商務理事會執行理事長、RCEP 產業合作委員會主席許寧寧表示，今年前 10 個月中國與 RCEP 成員國貿易增長呈快速增長之勢，這有益於明年初 RCEP 生效實施後進一步合作發展。

RCEP 於去年 11 月由 15 個國家簽署，是世界上最大的區域貿易協議，預計將涵蓋全球約 30% 的人口和 GDP。

它旨在取消 91% 的商品關稅，並規範投資、知識財產權和電子商務等貿易行為的規則。預計該協議將在 10 年內取消一系列進口關稅。