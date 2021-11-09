物價持續攀升 高盛：通膨恐較預期更長久

隨著美國通膨持續上揚，包括汽油、雜貨和二手車的價格均出現上漲，給民眾帶來了更多的壓力。投行高盛 (Goldman Sachs) 預期，通膨恐怕會將較預期持續更長的時間。

高盛經濟學家在研究報告中表示，通膨超標 (inflation overshoot) 的情形可能會變得更糟，之後才會有所好轉。由於長期的供需失衡、薪資和房租上漲，通膨指標將在明年的大部分時間裡，都保持在相當高的水準。

根據美國商務部的數據顯示，今年 9 月份美國個人消費支出指數 (PCE) 年增率達 4.4%。核心 PCE 指數年增 3.6%，持續創下 30 年來新高。不包括食品和能源，9 月核心 PCE 年增 3.6%，創下 1991 年 5 月以來的高點，遠高於 Fed 設定的 2% 目標。

高盛預估，到 2021 年底，核心 PCE 將從目前的 30 年高點 3.6% 進一步上升至 4.4%，隨後將在 2022 年底降至 2.3%，並在 2023 年底降至 2.1 %。

在上週公布的一項民意調查中，有近三分之二的美國人認為經濟不佳，近一半的人預計明年經濟會變得更糟。

美國前財政部長薩默斯 (Lawrence Summers) 曾表示，由於目前通膨遠高於 Fed 所設定的 2% 目標，而且當局在一年半內沒有談論升息，同時也沒有採取措施來抑制通膨，問題可能因此失控並且將難以解決。

安聯 (Allianz) 首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 也曾表示，聯準會所說的過渡期，不僅僅是幾個月或幾個季度，很可能是長達 1 到 2 年。就這一點來看，過渡的概念變得毫無意義，經濟恐怕將面臨的通膨深入系統的風險。