台日疫苗認證卡關 陳時中：檢疫規定難達共識

日本昨 (8) 日起已放寬短期商務客、留學生與技能實習生入境規定，外界關注台日疫苗認證進展，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (9) 日表示，由於兩國疫情「有一點不對等」，在檢疫規定上尚未達成共識，不過，日本當地疫情近期已有進步，相關協商仍在進行中。

日本去年 8 月疫情巔峰時期每日確診高達 2.5 萬人，歷經 1 年多的努力，近來疫情迅速降溫，7 日終於出現單日 0 死亡個案的紀錄，目前每日新增病例不到 200 人，外媒紛紛以戲劇性消退的疫情來形容。

日本自 8 日起放寬邊境管制，允許外國短期商務人士、留學生與技能實習生入境，停留 3 個月以內的商務客隔離期可由 10 天縮至 3 天。據悉，開放名單中不包含台灣，核可疫苗僅有輝瑞 BNT、莫德納、AZ 三種，未納入高端疫苗。

陳時中今天在疫情記者會上表示，日本此次僅鬆綁特定對象的入境規定，目前我方正與日方洽談相互認證疫苗證明，現階段還在洽談台日互惠的情形，尚未談及高端疫苗認可議題。

針對談判進展，陳時中透露，我方認為兩國的疫情有點不對等，因此在檢疫規定上尚未達成共識，討論進度「卡卡的」，相關協商仍在進行中。

至於日本開放商務客、留學生入境新制排除台灣，陳時中說明，台灣小黃卡與日本疫苗證明無法相通是最大的關鍵，台灣還是要居家檢疫 14 天，因此雙方無法互相認可，但我方會積極爭取。

指揮中心宣布疫苗接種第 14 期規劃提供 AZ、莫德納第一劑，以及 AZ 已接種第一劑間隔滿 8 週以上、莫德納已接種第一劑間隔滿 4 週以上、BNT 已接種第一劑間隔滿 4 週以上對象第二劑接種，施打時程自 11 月 13 日至 11 月 24 日。