小三通擬重啟 陳時中：第二劑涵蓋率達6成才討論

台灣 COVID-19 疫苗涵蓋率第一劑 74%、第二劑 37%，對於陸委會提出重啟小三通，疫情指揮中心指揮官陳時中今 (8) 日表示，第二劑涵蓋率須達 6 成以上，才可能討論邊境開放議題。以目前接種狀況來看，今年底第二劑涵蓋率達 8 成有困難。

受疫情衝擊，兩岸小三通自 2020 年 2 月 10 日起中斷至今，航空客運直航僅剩北京、上海、廈門及成都等 4 個大城航線，陸委會表態，在疫情受到有效控制後，會逐步推動小三通及兩岸海空客運復航。

對此，陳時中表示，過去曾表示疫苗施打率達 6 成可開放小三通，當時只是說什麼情況可以談邊境問題，其他問題不是指揮中心能夠置喙的，並強調這只是一個基礎值，現在須第二劑接種率達 6 成才會開始談。

行政院長蘇貞昌日前裁示希望在 12 月中旬，第二劑疫苗涵蓋率能達 6 成目標，陳時中表示會努力達成目標。外界關注若達到 8 成是否可開放邊境？對此，陳時中回應，年底前要兩劑 8 成有困難，若入境者染疫比例高於國內染疫比例，就要把邊境守好，但若入境者染疫比例低於國內染疫比例則另當別論。

根據疾管署統計，截至 7 日止，全台累計接種 2628 萬 1921 劑 COVID-19 疫苗，接種人口涵蓋率第一劑 74.62%，第二劑為 37.55%。

此外，近來有部分 AZ 效期將至，議員建議北市聯醫規劃即到即打，北市副市長蔡炳坤表示，現在第 13 期正在接種，但才預約 56%，確實需求已不太均衡，很多 AZ 的民眾還在觀望，市府也在思考，現在已請醫院開出特別門診，包括 BNT、莫德納、AZ，民眾透過醫院預約系統就能來接種。