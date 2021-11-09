新南向再下一城 兆豐銀申設柬埔寨大金歐支行准了

金管會今 (9) 日同意兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀行向柬埔寨主管機關申請設立金邊分行轄下大金歐支行，新南向再下一城。

據金管會統計，截至今 (2021) 年上半年為止，國銀在柬埔寨的總資產為 1308 億元，稅前盈餘 19 億元，比起去年同期的資產 1272 億元、稅前盈餘 12 億元都來得高。

目前兆豐銀柬埔寨金邊分行轄下已設有金邊機場支行、奧林匹克支行、堆谷支行及桑園支行等 4 家支行。兆豐經評估柬埔寨經濟及金融狀況，及與我國雙邊貿易與投資等情形，規劃申請增設大金歐支行，以提升金邊分行整體營運規模及效益。

金管會表示，兆豐銀行目前海外據點計有 1 家子行、24 家分行、6 家支行及 2 家代表人辦事處，分別位於澳洲、柬埔寨、加拿大、大陸地區、法國、香港、印度、日本、馬來西亞、緬甸、荷蘭、巴拿馬、菲律賓、新加坡、泰國、英國、美國及越南等 18 個國家或地區。

至於其他新南向市場，金管會近二年來核准較多的國家包括越南、印尼、澳洲、新加坡跟泰國五個國家。其中，以越南核准 5 家最多，包括合庫、上海銀、兆豐銀、台中銀與玉山銀等都是申請越南辦事處。

而東協國家部分，去年 7 月核准兆豐銀於柬埔寨金邊分行申設桑園支行，已於今年 2 月開業。此外，金管會去年 8 月核准永豐銀申設的新加坡分行，但目前尚未獲當地主管機關核准設立。