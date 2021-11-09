大量科技六軸高效線馬鑽孔機榮獲第30屆台灣精品獎

大量科技 (3167-TW)) 今年以「六軸高效線馬鑽孔機」又再次獲得經濟部主辦的第 30 屆台灣精品獎殊榮，大量歷年年業績亮眼的表現，也證明大量科技是一家能將高技術含量快速轉為經營實績的公司。大量科技也正規畫以 6 軸高效線馬鑽孔機為基礎，開發載板專用的鑽孔機。

細數大量科技過去因自行開發的 PCB 設備獲獎紀錄，曾榮獲中華民國第 23 屆及第 25-30 屆精品獎、3 次中小企業創新研究獎，另還曾榮獲國家磐石獎、金商獎、工業精銳獎、台灣金根獎、顯示器元件產品技術獎、企業特別貢獻獎、優良企業楷模獎等獎項，除顯示大量科技在技術及產品創新方面的資源投入不遺餘力，以及因此而成為獲獎的常勝軍。

大量科技獲今年台灣精品獎的「六軸高效線馬鑽孔機」。(圖：大量提供)

大量科技今年獲得精品獎的 6 軸高效線馬鑽孔機，機構上 X 軸滑動台及 Y 軸工作台重量減輕 5 成，配合採用線性馬達，取代傳統以馬達、螺桿帶動工作台運作，使得 X、Y 軸移動速度由 60 公尺 / 秒提升至 80 公尺 / 秒，最大加速速度由 1G 提升至 1.5G，幫助客戶整體稼動率提升 5-15%，此為目前較同業產品優異的主要原因。

同時，因線性馬達運轉超靜音，大幅降低原先馬達及螺桿磨擦產生噪音，不會有螺桿背隙現象產生，顯著提升加工精度，且線性馬達不會有磨損現象，不需定期更換螺桿問題，能夠為 PCB 廠商節省螺桿成本。大量科技也正規畫以 6 軸高效線馬鑽孔機為基礎，開發載板專用的鑽孔機。

大量科技的 6 軸高效線馬鑽孔機搭配自行編寫的 CNC 控制器，公司向來具有多軸高速運動「CNC 控制器」的「核心軟體」及「加工應用軟體」開發能力，為長久以來的主要核心競爭能力，目前各系列產品皆已具高度智能化功能，多年來協助客戶蒐集設備上使用訊息及工廠管理訊息，開發出多項加工輔助功能及優化製程上、廠務管理上的應用軟體。

近幾年來大量科技更以此基礎進一步開發出高階 PCB 成型機與鑽孔機，藉由軟體自行編寫能力而顯著提升機台多項特殊性功能，除因此與一般國內外競爭同業有著顯著技術能力差異與市場區隔外，更進而滿足高度客製化需求，而今年前三季的營收高成長率及 EPS 的獲利表現，已逐漸顯現此高度技術含量開發能力的效益，也讓公司樂觀看待明年業績持續挑戰新高的目標。