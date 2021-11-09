〈美股早盤〉美10月PPI仍處高位 美股漲跌不一、GE漲逾6%

在消化居高不下的 PPI 數據後，美股周二 (9 日) 漲跌不一，道瓊工業指數自高點回落，截稿前小跌 40 點或 0.1%，那斯達克綜合指數漲 0.2%，標普 500 指數漲 0.14%，費城半導體指數漲 0.8%。通用電氣宣布分拆消息後漲逾 6%。

彭博引述知情人士透露，除現任 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 外，美國總統拜登上周也和 Fed 理事布雷納德 (Lael Brainard) 會面，由於兩人均為下一任 Fed 主席的潛在人選，這項消息引發外界對於 Fed 高層易主的臆測。

經濟數據面，美國公布 10 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.6%，年增 8.6%，均符預期，年增率創下 11 年新高，顯示在供應鏈吃緊情況下，通膨仍處高位。

另外，美國獨立企業聯盟 (NFIB) 公布 10 月小企業樂觀指數自 9 月的 99.1，下滑至 98.2，為 3 月以來最低水平。

截稿前，10 年期美債殖利率下跌至 1.445％。美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 將於周三 (10 日) 公布，市場預計月增率將達 0.6%。

個股消息面，通用電氣 (GE-US) 宣布分拆消息後，開盤漲 6％；元宇宙遊戲開發商 Roblox(RBLX-US) 昨盤後公布 Q3 營收年增率翻倍，開盤暴漲 33％。

Nvidia(NVDA-US) 今發表虛擬化身技術 Omniverse Avatar 與合成資料生成引擎 Omniverse Replicator 等最新技術後，開盤漲 4.2％。

截至台北時間周二 (9 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 73.97 點或 - 0.20%，暫報 36358.25 點

那斯達克綜合指數上漲 31.63 點或 0.20%，暫報 16012.97 點

標普 500 指數上漲 2.06 點或 0.04%，暫報 4703.76 點

費半上漲 26.90 點或 0.71%，暫報 3832.21 點

台積電 ADR 上漲 1.86% 至每股 123.16 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.445%

紐約輕原油上漲 0.61％ 至每桶 82.43 美元

布蘭特原油上漲 0.41% 至每桶 83.77 美元

黃金上漲 0.08% 至每盎司 1829.50 美元

美元指數下跌至 94.00

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

通用電氣 (GE-US) 早盤上漲 6.20％，至 115.14 美元。

通用電氣宣布將業務拆分為 3 家上市公司，分別專注於航空、醫療保健和能源業務，預計 2023 年初將醫療保健部門分拆出去，2024 年初分拆能源部門。

Palantir(PLTR-US) 早盤下跌 5.35％，至 25.31 美元。

Palantir 公布第 3 季營收年增 36%，至 3.92 億美元，優預期，調整後 EPS 報 4 美分，符合預期，並提供強勁營收展望。

羅賓漢 (HOOD-US) 早盤下跌 2.69％，至 36.96 美元。

網路券商 Robinhood 上周爆發嚴重數據外泄事件，數百萬用戶個人資料遭駭客盜取，但 Robinhood 也稱在遭遇入侵當下已及時阻擋攻擊，且沒有客戶遭受財務損失。

今日關鍵經濟數據：

美國 10 月 PPI 年增率報 8.6％，預期 8.6%，前值 8.6%

美國 10 月 PPI 月增率報 0.6％，預期 0.6%，前值 0.5%

美國 10 月核心 PPI 年增率報 6.8％，預期 6.8%，前值 6.8%

美國 10 月核心 PPI 月增率報 0.4％，預期 0.5%，前值 0.2%

紅：PPI 年率走勢，藍： 核心 PPI 年率走勢 (圖：Zerohedge)

華爾街分析：

摩根大通 (JP Morgan) 資產管理策略師 Mike Bell 表示，強勁的消費者需求正在推動美國經濟與大型企業獲利，當然這也引發一些通膨壓力，但市場相信 Fed 不會太快升息。

儘管如此，Bell 仍指出兩項主要風險，他認為冬季疫情捲土重來可能為醫療系統帶來壓力，進而使政府重啟防疫限措施，他還認為投資人低估了 Fed 的升息幅度。

渣打銀行 (Standard Chartered) 策略師 Steve Englander 和 John Davies 預計，Fed 將在明年 Q3 首度升息，且後續將緩慢升息，相較於表達對通膨的擔憂，Fed 料將強調美國經濟正在接近通膨和就業最大化目標。