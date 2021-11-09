Fed鴿派官員：目前通膨的上揚風險超乎預期

芝加哥聯準銀行總裁 Charles Evans 周一 (8 日) 表示，高通膨很大程度上是暫時現象，不過，目前的通膨壓力比原先預期還更沉重。

Evans 表示，原本預估高通膨到年底將會趨緩，但近期數據顯示，通膨正在擴大，包括租金上漲等，應持續留意這些鋒展，目前通膨比先前預期還存在更大的上揚風險。

聯準會 (Fed) 鴿派官員之一的 Evans 如今也對通膨感到隱憂，市場可能更應注意通膨的潛在風險。

過去幾個月物價指標確實都遠遠高於 Fed 的 2% 目標。市場經濟學家預計，10 月消費者物價指數 (CPI) 將進一步走高，較去年同期上升 5.8%。

Fed 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 同日承認，通膨目前遠高於 Fed 的目標，如果高通膨持續下去，可能意味著政策失誤。

儘管如此，Evans 仍相信，基於調查和市場的通膨預期顯示，目前超高通膨仍是暫時現象，隨著供應鏈問題逐漸趨緩後，高通膨將會回落。

另一方面，Evans 還擔憂美國勞動力市場的健康，他認為，雖然失業率正在迅速下降，但勞力市場的強勁可能會受疫情期間退休等風勢流失的數百萬名勞動力而有所抵銷。