安力-KY前三季純益年減16.56% EPS 3.77元

安力 - KY(5223-TW) 今 (9) 日公布財報，第三季稅後純益 7516 萬元，每股純益 1.7 元，前三季稅後純益 1.67 億元，年減 16.56%，每股純益 3.77 元；安力 10 月營收 1.93 億元，也優於市場預期。

安力 - KY 第三季營收 5.72 億元，毛利率 28.88%，季增 5.76 個百分點，年減 5.02 個百分點，單季稅後純益為 7516 萬元，季增 3.28 倍，年減 12.42%，每股純益為 1.7 元。

安力 - KY 前三季營收為 16.14 億元，毛利率為 27.17%，年減 7.33 個百分點，前三季稅後純益為 1.67 億元，年減 16.56%，每股純益為 3.77 元。

安力 - KY 今年前三季獲利低於去年同期，但優於法人預期；今年因原物料成本上漲、中國限電、供應鏈缺貨，法人原估安力 -KY 營運可能受到影響，但安力 - KY 主管指出，配合限電政策，日夜班、平日假日班人力調節得宜，且重慶巨昊廠位處非加強限電區域，配合集團訂單調高生產量能，因此年減幅較小。

安力 - KY 今日也公告 10 月營收，達 1.93 億元，月減 5.5%，年減 1.22%，前 10 月營收為 18.07 億元，年增 10.89%。

安力 - KY 今年以來新產品營收成長類別，伺服器散熱零件占比 4.6%，家用遊戲機應用占比 9.6%。另外，美系電腦大廠推出採用自家晶片的新世代高階 NB 上市後，市場對高效能表現相當驚艷，換機潮可望發酵，安力 - KY 將因此受惠。