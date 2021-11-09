外資買超成雙成對 大買航空、晶圓代工雙雄

外資今 (9) 日大買 196.05 億元，期貨也同步作多，淨空單也下降 2129 口至 1.35 萬口；現股方面，外資除了大買航空雙雄 9.26 萬張外，更砸下 132.67 億元，大買晶圓代工雙雄 3.68 萬張。

外資今日買超成雙成對，最多的前二名是華航 5.61 萬張及長榮航 3.65 萬張，其次為晶圓代工雙雄台積電 1.98 萬張、聯電 1.7 萬張；此外，外資也買超記憶體相關的華邦電 6957 張、旺宏 6485 張。

其餘外資買超較多的個股方面，外資電子股還買超合晶 7158 張、金像電 6014 張，傳產股則以南紡 6856 張、永光 6599 張，金融股則以玉山金 6194 張較多。

在外資賣超電子股的部分，今日狙擊面板三虎友達 2.25 萬張、群創 1.1 萬張、彩晶 5857 張，封測指標日月光投控 8724 張、南茂 7029 張，以及光磊 7621 張。

外資賣超的傳產股則有鋼鐵指標中鋼 7676 張及子公司中鴻 1.15 萬張，還有航運的長榮 1.01 萬張、新興 5463 張，以及台玻 1.25 萬張、統一 5637 張。

投信今日則大買航運股，包括超航空雙雄長榮航 2375 張、華航 1906 張，以及貨櫃海運的陽明 3426 張、長榮 793 張；電子股則買超聯電 3638 張最多，記憶體的南亞科 2752 張、華邦電 1129 張。

投信賣超較多的則有 1461 張、台郡 1222 張、智原 1208 張、順德 1136 張，以及強茂、旺宏、鴻海等。