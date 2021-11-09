牛津經濟學家：房地產業債務恐使中國經濟陷入多年停滯

牛津大學經濟學家認為，中國房地產業的債務問題可能導致一段經濟停滯期，並影響中國與全球經濟。

牛津大學中國中心經濟學家兼研究助理 George Magnus 出席 CNBC 節目「Street Signs Europe」時表示，在中國未來幾年面對的所有挑戰中，債務可能是最麻煩的問題，尤其是房地產業債務。

Magnus 認為債務問題迫在眉睫，這點可以從房地產業的狀況中略知一二，在某種程度上，這也是在暗指地方政府、國營企業和其他經濟部門正在發生的問題。

哈佛大學公共政策和經濟學教授 Kenneth Rogoff 和國際貨幣基金 (IMF) 經濟學家 Yuanchen Yang 共同研究論文預估，房地產業約佔中國 GDP 的 29%。

Magnus 續稱，過去 20 年多來，中國房地產市場在政府的支持下強勁擴張，但北京政府這次可能沒有意願或無法繼續這麼做，他認為政府不想繼續仰賴貸款加速器，因為這可能導致嚴重的金融不穩定風險。

他說：「他們有點束手無策，預計中國政府會在今年和明年 11 月以前幫助房地產市場擺脫困境，但老實說，我認為市場將面臨多年停滯。」