中國銀保監會：保障電、煤、鋼鐵廠資金需求 恒大風險可控制

周五 (22 日) 陸媒報導指出中國銀保監會針對近期市場關切問題做出回應，當中提到，銀保監會將全力保障煤電、煤炭、鋼鐵等生產企業的合理融資需求。恒大債務問題是個別案例，不會對產業或者是對整個中資企業的信用帶來大的影響。

中國銀保監會新聞發言人王朝弟表示，近期受到供需失衡、碳中和政策、極端天氣等因素影響，傳統的能源價格持續上漲，不光是中國，全球約有 30 多個國家也都受到衝擊。至於中國部份地區出現限電的現象，對正常的生產作業造成一定影響。

因此銀保監會已經要求金融機構要有大局觀思維，加強煤電、煤炭等產業的金融服務，有效應對近期能源供需緊俏的情況，全力做好金融支援能源保障供應的工作。

關於恒大債務違約的事件，銀保監會統計資訊與風險監測部負責人劉忠瑞表示，恒大債務問題是個別案例，不會對產業或者是對整個中資企業的信用帶來大的影響。

他指出相關部門和地方政府正在依循法治化、市場化原則，依法展開恒大的風險化解工作，相關工作正在推動中。恒大的總債務中，金融負債占總負債不到三分之一，總體來講風險缺口不大。並且它在各家銀行的授信相對比較分散，就單家銀行來講，整體風險缺口偏低，整體來看風險能受到控制。