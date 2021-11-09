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金融三業前10月裁罰近2.65億元破紀錄 最高15家苦主全都露

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
金融三業前10月裁罰近2.65億元破紀錄 15家苦主全都露。(鉅亨網資料照)
金融三業前10月裁罰近2.65億元破紀錄 15家苦主全都露。(鉅亨網資料照)
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金管會罰鍰裁罰銀行保險證券

無良理專頻傳，加上金檢缺失等問題，讓金管會近年來加重懲處，今 (2021) 年以來截至 10 月，金融三業 (銀行、保險、證券) 合計已苦吞 294 張罰單，累計罰鍰金額近 2.65 億元、創歷史新高，已超越去年全年罰金，挨罰金額最高的 15 家業者也全都露。此外，金管會明年預算案同時出爐，訂出 2.91 億元目標。

今年前 10 月保險局累計已開罰 63 案，比去年同期多 2 案，累計罰鍰金額已破億元、達 1 億 540 萬元，是金融三業中懲處金額最高者，但金額若跟去年同期相比少約 1.5%。

保險業罰金最高前三名有 4 大苦主，第一名是北富銀今年 8 月因有 4 名銀行員以借貸為名，不當招攬客戶買投資型保單，遭金管會罰 900 萬元最重，同案富邦產險則被罰 600 萬元；同樣開罰 600 萬的個案還有富邦人壽董座包機流程不當等內控疏失、美商安達產險違法銷售旅平險也被重罰 600 萬元。

而銀行局共裁罰 10 案，罰鍰總金額 9289 萬元，比去年同期增加三案，金額增加 4139 萬元、增逾 80%。銀行局副局長童政彰強調，主要是立法院 2020 年通過銀行法修正案，將罰鍰上限由 1000 萬元拉高到 5000 萬元，才使罰鍰金額增逾 8 成，但件數並不會比之前新增太多。

銀行業今年罰鍰金額最高前三名也有 4 大苦主，第一名是台新銀行因為理專挪用客戶資金額被罰 3000 萬元；第二高是日盛金大股東建群投資（CTL）持股申報，未符合大股東持股透明行動方案，被裁罰金額 2500 萬元；第三名則有兩家併列，一是花旗（台灣）銀行防制洗錢及打擊資恐相關缺失，另一是兆豐銀行辦理房屋貸款業務所涉缺失，皆是裁罰 1000 萬元。

證期局前 10 月已開出罰單 221 張，比去年同期增近 17%，累計罰鍰金額 6622 萬元，卻比去年同期減少 8.6%。

證券期貨業今年罰金前三名共有 7 家公司，第一名為群益投信、統一投信、復華投信等 3 家因涉勞動基金帳戶炒股案，每家各開罰 450 萬元；第二是康友 - KY 未依規定申報財報，遭罰 336 萬元；第三名則有康和證、國泰證及永豐金證券等 3 家券商，因為在證交所主機共置的疏失，各被罰 144 萬元。

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