搭雙11消費商機 金融業競推投保、優存方案搶客

搭上雙 11 購物節趨勢，金融業也跟進推出系列行銷活動，康健人壽針對通勤一族提供網路投保，第一銀行則推出美元優存方案，提供利率加碼吸引個人與企業戶上門。

康健人壽鎖定網路投保商品，包括專為通勤族設計的「e 元好康」、自駕族必備的「e 元有保」、以及專為三明治族量身訂製的「e 路相挺」，都是讓民眾可以每天花費不到 1 元及擁有百萬保障。

康健人壽說明，「e 元好康」網路投保傷害保險是專為通勤族設計的商品，將意外身故、意外失能、傷害保險通通涵蓋在一張保單內，並提供陸上大眾交通工具意外身故額外 10 倍保障。

至於自駕族必備的「e 元有保」網路投保傷害保險，交通天災九大意外事故都有加倍保障，每日銅板加價還可補足住院門診傷害醫療。而專為三明治族量身訂製的「e 路相挺」網路投保傷害保險，則擁有意外和失能雙重防護，當意外導致重大失能時可獲持續給付 100 個月保險金。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴 (Tim Shields) 表示，康健人壽長期以來致力於提供符合國人需求的保障方案，網路投保商品的零接觸特性在後疫情時代更受到關注和青睞。

邵駿崴指出，網路投保商品不僅透過手機或電腦即可輕鬆完成投保，商品設計更是簡單易懂、投保平台介面友善、費用也相對親民，可以依自身需求選擇合適方案，建構完善的財務後盾。

第一銀行表示，即日起至 11 月 30 日止，「振興雙 11，美利 + 11」美元高利定存，以一年期的美元牌告利率直接加碼 11 個基點 (bps)，享一年期固定利率 0.33%，且無額度上限。

一銀表示，振興雙 11 方案不限客戶別，包括個人或企業均可承作，以個人戶最低承作金額 10 萬美元為例，與一年期美元牌告利率相比來看，優利加碼後的利息就多出約新臺幣 3000 元，精打細算的存戶們可利用優惠活動布局美元存款；企業戶最低承作金額為 50 萬美元，讓營運資金更有效地規劃運用。