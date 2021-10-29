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備戰雙11網購商機 銀行攜手電商祭雙位數有感回饋

鉅亨網記者郭幸宜 台北
備戰雙11網購商機 銀行攜手電商祭出雙位數有感回饋搶客。(圖：業者提供)
備戰雙11網購商機 銀行攜手電商祭出雙位數有感回饋搶客。(圖：業者提供)
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刷卡兆豐雙11中信合庫電商網購

一年一度的雙 11 購物節即將來臨，銀行磨刀霍霍搶消費商機，包括兆豐銀行、中信銀行與合庫銀行陸續釋出促刷優惠，回饋率喊出 10% 起跳，大搶疫後消費商機。

盤點目前銀行信用卡促刷優惠，包括中信銀結合 Yahoo 聯名卡新卡面發行，推出綁定支付最高 17% 回饋；合庫也送出最高 13.3% 回饋；兆豐銀行則宣布推出五大網購平台滿額最高送 5 千元刷卡金、搭配 e 秒刷鈦金卡，更可獲得最高 23% 超高回饋。

以兆豐銀行來說，今年攜手 momo、PChome、蝦皮、Yahoo 購物中心及東森購物五大熱門電商平台，推出各種門檻的單筆分期回饋來滿足大戶或小資卡友的需求。

例如 momo 單筆分期滿 8000 元送 650 元，滿 30000 元送 2500 元，刷滿 11111 元送 2222 元，回饋率相當於 20%，若再搭配兆豐 e 秒刷國內網購最高 3% 回饋，民眾等於可以抱回高達 23% 回饋。

合庫銀同樣與五大電商平台合作，在「雙 11 購物節」刷卡消費滿額分期贈活動，其中蝦皮購物單筆消費滿 1111 元贈 111 元刷卡金，PChome 線上購物單筆分期滿 10000 元贈 1100 元刷卡金。

另外，MOMO 購物網單筆分期滿 15000 元贈 2000 元刷卡金，YAHOO 奇摩單筆分期滿 10000 元贈 1100 元刷卡金，東森購物單筆分期滿 15000 元贈 2000 元刷卡金。

合庫銀表示，卡友在指定電商平台消費滿額並完成登錄者，每筆皆可享有至少 10% 以上回饋金，最高回饋可達 13.3%；如果搭配卡娜赫拉的小動物 icash 聯名卡 (夢想藍)，還可享網購 3% 回饋。

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