〈譁裕新廠啟用〉全年拚損平Q4單季可望轉正 明年營收年增上看5成

天線廠譁裕 (3419-TW) 今 (9) 日舉辦新竹湖口鳳山新廠啟用典禮，董事長鄒宓富認為，今年將拚損平，明年在生產端、產品端轉型效益顯現，營收可望躍升，毛利率也將轉佳，將重返獲利正軌；法人認為，譁裕明年營收可望落在 20-25 億元之間，較今年 16-17 億元成長。

譁裕今日也公告第三季財報，每股虧損 0.05 元，前三季每股虧損 0.12 元，法人分析，依照公司目標，第四季將有機會單季獲利。

鄒宓富表示，譁裕新廠投產後，在台產能將翻倍，其中新增一條 SMT 線，取代過往 SMT 需要外包的模式，自製率提升不只有助生產成本優化，也能擴大產品線規模，預計明年再新增一條 SMT 產線。

除了產線整合優化，譁裕在產品組合也有改善，鄒宓富表示，目前從被動天線走向可望接收、可傳輸的主動天線，明年看好 5G 企業專網應用、車用天線以及物聯網模組等三大應用。

在 5G 專網天線方面，譁裕明年除了將出貨日本 5G 企業專網大單，成為營運主要動能，在國內也跟營運電信商共同開發強化 5G 訊號用的企業級天線。

車用布局的部分，譁裕目前應用在火車、大貨車等利基型市場外，智慧鑰匙 (Keyless) 也打進重機，量也逐步放大，未來車用天線也將延伸至車用雷達領域。