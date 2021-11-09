笙泉鎖定MCU中高階領域 估明年營收續創高

MCU 廠笙泉 (3122-TW) 今 (9) 日指出，今來以來受惠工控儀錶、特殊照明、顯示器及電源等各產品訂單不斷湧入，營運節節攀升並創高，法人看好，笙泉明年在應用面不斷擴展下，營收可望再優於今年。

笙泉表示，儘管今年晶圓產能吃緊，不過，與晶圓代工廠為多年伙伴，也順利取得穩定晶圓供應，加上各種新品與新應用不斷推陳出新，推升笙泉今年營收較往年大幅提升。

笙泉 10 月營收 0.83 億元，月增 5.47%，年增 58.81%，累計前 10 月營收 6.34 億元，年增 64.83%，雙創歷史新高，看好半導體產業隨著終端需求應用面增加，MCU 產業可望價量齊揚。

歷經多年客戶與通路重新布局轉型，笙泉鎖定中高階產業應用，深耕網路平台、直播、網站、大型電子展等通路，且不以價格競爭策略，為客戶提供銷售、技術支援、應用設計培訓等服務，並承諾客戶穩定供貨。

笙泉表示，儘管 8 位元 MCU 為公司銷售多年產品線，不過，6D 系列新品，融合 32 位元配備的 DMA、CRC 等功能，加上高速時脈與高速週邊存取，性價比與抗雜訊表現優異，獲得不少客戶青睞。

笙泉也已切入無線充電、儀表應用、訊號轉號應用、PC 鍵盤與家電主板應用，今年出貨較去年同期大幅成長，另外，也在原有無線充電的鋰電保護板、工控儀表 LED 燈控等相關應用，持續維持成長，擴大 8 位元 MCU 市占率。

笙泉 32 位元 MCU M0 系列自去年開始推廣，今年受惠市場缺貨且規格與功能優於競爭對手，陸續有訂單湧入，主要應用在智慧路由器、鋰電池管理、偵煙警報器、按摩椅控制等。

笙泉以通用型 MCU 為主軸，加入獨特設計，鎖定藍海市場，帶動代理商與終端客戶數增加，推升接單動能，今年並增加 32 位元 M0 USB 產品線，提供歐美 MCU 大廠常見規格產品，也加入溫度感測等多個特殊 IP，主打電競週邊、智慧 POS 機、車用 HID 燈控制等應用，並順利獲得客戶設計導入 (design in)，後續將開始量產出貨。

笙泉今年底也預計推出全新 32 位元 MCU M3 系列，往更多中高階應用發展，如無感無刷馬達控制、高階電子鎖、無人機、智慧家庭與熱敏印表機等，使產品線更加完整。