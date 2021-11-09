岱稜接單升溫 10月營收2.78億元 年增逾4成

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 (2021) 年以來接單回升，今 (9) 日公布 10 月營收達 2.78 億元，月增 2.49%，年增 40.39%，已進入營收高檔區，岱稜的接單能見度也提高，第四季旺季營運不看淡。岱稜前 10 月營收 23.48 億元，年增 18.56%。

岱稜已公布最新財報，第三季營收已攀上歷史高檔區，達 7.41 億元，毛利率 30.96%，季增 1.72 個百分點，年增 0.47 個百分點，稅後純益 7369 萬元，較上季轉盈，年增 84.49%，每股純益 0.79 元。

岱稜前三季營收 20.7 億元，毛利率 29.7%，年減 0.44 個百分點，稅後純益 7704 萬元，年減 45.98%，每股純益為 0.83 元。

岱稜 2021 年以來毛利率逐季攀升，第三季毛利率達 30.96% ，再度刷新掛牌以來同期新高，稅後純益 7369 萬元，單季獲利已寫下近 10 年來新高，相較第二季三率三升表現更亮眼。

岱稜營運受第二季一次性認列環保局要求應補繳空污費 1.4 億元影響，上半年稅後純益 335 萬元，每股純益 0.04 元。

針對空污案相關進度及影響，岱稜表示，目前環保局核算之應補繳金額均已全數估列入帳並依規定申請按月分期繳納中，針對核算方式仍有爭議，已循行政救濟程序提起訴願中。

岱稜主管表示，目前岱稜整體營運在接單及生產上都穩定，先前擴增之產線已順利量產，期待透過新機台高速生產優勢，可再逐步提升單位產能降低單位生產成本，讓既有設備生產效益最大化，預計年底前新倉儲中心將可取得使用執照。