國產前三季EPS 1.75元 寫4年來同期最佳

混凝土大廠國產 (2504-TW) 今 (9) 日公告前三季稅後純益 20.62 億元，年增 17.6%，每股純益 1.75 元，4 年同期新高；國產也宣布，通過南港開發案預算逾 158 億元。

國產第三季營收 52.77 億元，季減 3.8%、年增 12.1%；毛利率 19.7%，季增 2.5 個百分點、年增 1.5 個百分點；營益率 15.7%，季增 2.3 個百分點、年增 1.9 個百分點；稅後純益 7.62 億元，季減 1%、年增 5.8%，每股純益 0.65 元。

累計國產前三季營收 158.55 億元，年增 20%、毛利率 18.5%、年增 2.4 個百分點、營益率 14.5%，年增 2.6 個百分點、稅後純益 20.62 億元，年增 17.6%，每股純益 1.75 元。

國產也公告 10 月營收，19.19 億元，月增 3.4%、年增 9.7%；前 10 月營收 177.73 億元，年增 18.9%；公司表示，第四季進入傳統混凝土出貨旺季，加上國內疫情趨緩，出貨動能可望升溫。

南港開發案方面，國產表示，預算將自有資金及金融機構借款，以因應新開發案的相關營造發包等作業，預計該案將自明年起到 2026 年落成，將有助未來長期業務發展、增加營運績效。

目前國產擁有 45.7 萬坪的資產，除了南港大型開發案外，還有台南新地王平實營區重劃區旁的國賓影城南風村、以及高雄誠品「悅誠廣場」等龐大資產，由於公司早在數十年前購入、成本較低，因此也坐擁龐大的潛在資產利益。