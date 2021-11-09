〈台股盤後〉電子族群點火漲逾百點 創3個月收盤高點

台股今 (9) 日上漲 126.06 點收 17541.36 點，創下 8 月 5 日後的 3 個月收盤新高，成交值也放大至 3932.55 億元，除了半導體為首的電子族群獲得資金追捧外，航空雙雄也獲買盤進駐。

台積電今日上漲 1.5%，帶動電子股攻勢，鴻海小漲作收，聯電漲近 1%，台達電漲 2.5%；IC 設計中聯發科雖然小跌作收，但其餘高價 IC 設計表現亮眼，愛普 * 大漲 6.6%、祥碩漲 4.3%，股王矽力 - KY 也漲 2.55%。

同樣是高價股的旭隼也漲逾 4%，其餘強勢的電子指標股如緯穎、研華均漲 3%、智邦、技嘉等有 2% 的漲幅，記憶體的華邦電也漲 2.9%、南亞科漲 1.6%。

傳產股方面，航空雙雄今日放量上攻，華航漲 5%，成交量 42.94 萬張、長榮航漲 6.17%，成交量 33.93 萬張，分居成交量前二多；不過，貨櫃海運雄命運大不同，長榮及陽明收跌 1.6%、萬海更挫逾 3%。

另外，運動相關概念股表現也不俗，製鞋廠豐泰漲 3.6%、寶成漲 2%，成衣廠儒鴻漲 2.4%，另一紡織指標遠東新也漲 1.5%。