期貨市場強強滾 交易已超車去年全年3.41億口總量

臺灣期貨交易所今 (9) 日舉辦年度期貨商負責人座談會，董事長吳自心表示，今年期貨市場交易動能持續熱絡，1-10 月日均量達 167.9 萬口，年成長 20.51%，今年度期貨交易總量至 11 月 5 日已超越去年全年的 3.41 億口交易量，繼續刷新臺灣期貨市場交易量新高紀錄。

吳自心表示，今年上半年新增台積電等 8 檔小型股票期貨及小型電子期貨，提供小額交易人參與期貨市場。在制度方面，今年上半年股票期貨適用動態價格穩定措施，以健全市場交易機制。

吳自心表示，接下來預計新增小型金融期貨與商品期貨適用動態價格穩定措施、臺指選擇權以外選擇權商品契約規格調整、夜盤三大法人資訊揭示等 3 項新制度。

其中，小型金融期貨將於 12 月 6 日上市，契約標的同現行金融期貨為金融保險類指數 (金融指數)，契約規模及保證金為現行金融期貨 4 分之 1，契約規模低，提供交易人參與金融股更多元選擇。

展望未來，吳自心表示，期交所除持續提供安全效率的交易環境外，將持續推出新商品，以符合國際市場發展潮流，進而吸引更多交易人參與國內期貨交易，再創臺灣期貨市場高峰。