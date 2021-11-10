趁低利率借錢 美國今年垃圾債發行規模創歷史新高

趁著聯準會還未升息，美國企業趕忙利用低利率環境融資，這使美國今年垃圾債發行規模，到周二 (9 日) 來到 4324 億美元，創下歷史新高。

儘管聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 多次表示，聯準會將保持耐心，但考慮到通膨壓力，企業並不打算錯失目前的廉價融資機會。

根據《彭博》整理的數據，2021 年的美國垃圾債券發行規模，已經超過了 2020 年全年的 4318 億美元，這也是先前的歷史高點。

美國垃圾債規模已破去年紀錄 (圖表取自彭博)

Angel Oak Capital Advisors 資深投資組合經理 Nichole Hammond 指出，資金市場大門敞開，在經濟成長良好的情況下，信用基本面不斷改善，對創收資產的需求仍然強勁。

預計這種狂熱可能不會持續太久。美國銀行分析師認為，隨著最近幾個月交易量減速，美國的垃圾債券發行規模明年將下降 15%。高盛集團預計降得更多，可能會減 25% 至 3250 億美元。

高盛分析師 Amanda Lynam 表示，由於手上現金創紀錄，而且大部分再融資已經完成，與過去兩年相比，2022 年美國高收益債券供應可能會急劇放緩。

今年推動交易量增長的一些交易，來自同一批公司，因為它們已經重返債券市場，以更低的利率，為那些昂貴的 2020 年借款再融資。

包括郵輪運營商 Carnival Corp、Royal Caribbean Cruises Ltd.，都在 2020 年發行高利率債務，並利用今年再融資以償還前債並增加現金。

彭博數據顯示，今年大部分時間，高收益債券指數的平均殖利率一直低於 4%，7 月份創下歷史新低。不過，最近已重回上升軌道，周一收於 4.03%。

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