浩鑫擬出售內湖辦公大樓給南山人壽 處分利益估2億元

準系統廠浩鑫 (2405-TW) 今 (9) 日公告，擬出售內湖辦公大樓給南山人壽，交易金額為 8.01 億元，預期處分收益 2 億元，依雙方合約，浩鑫出售廠辦後將向南山人壽回租。

浩鑫公告，將出售台北市瑞光路 76 巷 30 號的辦公大樓，土地面積達約 520 坪、建物面積為 2158.81 坪，交易總金額達約 8.01 億元，對象為南山人壽，預期處分利益將達約 2 億元，但實際認列利益將再考量會計師查核、售後租回數據而定。

浩鑫考量空間規畫，早在 2018 年就公告將出售現有內湖辦公大樓，在公告出售辦公大樓前，另也計畫斥資 9.87 億元在內湖安康路購置土地，進一步興建集團營運總部。

營運方面，浩鑫表示，本業應用電腦、工業電腦業務將持續鎖定利基市場，預期明年將穩健成長，同時近年跨入科技醫療領域效益也逐步發酵，第三季商用版零接觸智慧防疫機已陸續出貨，估明年科技醫療產品營收比重可進一步提升。

浩鑫第三季純益達 1612.1 萬元，季增 553.73%、年增 193.64%，每股純益 0.05 元，累計今年前三季純益達 2033.7 萬元，由去年同期虧轉盈，每股賺 0.06 元，