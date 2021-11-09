雷虎Q3 EPS 0.17元 創6年來單季新高

國內無人機大廠雷虎 (8033-TW) 今 (9) 日公布第三季財報，單季稅後純益 2166 萬元，年增幅高達 272%，每股純益(EPS)0.17 元，創 2015 年第三季以來單季新高，雷虎董事會也通過，將投資台灣希望創新公司 30% 股權案，力拚未來輸出群飛技術至全球遊樂園等娛樂產業，成為整合國內無人機產業鏈的先驅。

隨著 AI 人工智慧的發展，雷虎董事長陳冠如高度看好無人機展演的發展前景。

雷虎指出，此次將以普通股和特別股方式入資台灣希望創新，雙方透過資源互補，共同發展空中和水上群體 AI 飛行控制系統，除了國家級基礎建設的巡檢應用外，力拚未來輸出群飛技術至全球遊樂園等娛樂產業，如美國賭城 Las Vegas 的戶外和水上展演。

雷虎日前水上載具與台灣希望創新首度合作，於國慶日在故宮南院「天光水舞暨無人機群飛展演」演出，此為全球首創海空聯合全新展演模式，2 天吸引數萬名遊客觀賞。

雷虎第三季合併營收 3.11 億元，年增 75.12%，營業毛利 1.28 億元，年增 99.61%，毛利率 41.06%，年增 36.03 個百分點，營業利益 3898 萬元，年增 425.7%，營益率 12.52%，年增 19.25 個百分點，稅後純益 2166 萬元，年增 272%，每股純益 0.17 元。

而雷虎前三季合併營收 9.15 億元，年增 49.72%，營業毛利 3.51 億元，年增 53.17%，毛利率 38.4%，年增 0.87 個百分點，營業利益 8089 萬元，年增 751.47%，營益率 8.84%，年增 10.87 個百分點，稅後純益 3246 萬元，每股純益 0.27 元。

展望後市，雷虎樂觀看待，隨著美國消費市場持續升溫，遙控車事業成長無虞，而子公司雷虎生技營收成長也同步挹注，第四季有望再優於第三季，未來更將積極深耕無人機市場，開創新成長曲線。

台灣希望創新設立於 2019 年，長期著墨無人機群飛展演市場，並完成多次的實飛展演，包括著名的佛光山燈節、澎湖花火節和日月潭花火音樂嘉年華等，目前群飛軟體技術已達到美國英特爾 (Intel) 在今年東京奧運的展演精緻度。