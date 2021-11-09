邑昇前三季純益年增1.42倍 EPS 3.24元

邑昇 (5291-TW) 今 (9) 日公告最新財報，第三季稅後純益 4487 萬元，年增 2.26 倍，前三季稅後純益 1.26 億元，年增 1.42 倍，每股純益 3.24 元。

邑昇第三季營收 4.03 億元，毛利率 22.82%，季減 2 個百分點，年增 4.74 個百分點，稅後純益 4487 萬元，年增 2.26 倍。每股純益 1.14 元。

邑昇前三季營收 11.68 億元，毛利率 23.78%，年增 5.5 個百分點，稅後純益 1.26 億元，年增 1.42 倍，每股純益 3.24 元。

邑昇第三季兩大事業營收占比分別為 PCB 占 7 成、LED 自行車燈占 3 成。在 PCB 事業方面，今年上半年起銅價高漲，邑昇已完成將增加成本部份轉嫁予下游客戶，由於供應鏈面臨長短料問題，下游客戶對晶片到貨時程的掌握度低，連帶影響 PCB 拉貨，然而邑昇經營工控、工業電腦等高階領域，產品特性為少量多樣客制化，邑昇訂單穩定，僅會遞延挹注未來營運。

邑昇 LED 自行車燈事業訂單也穩定，但全球缺櫃以及 IC 缺料問題仍難解，影響實際生產出貨、認列營收時程。

邑昇 10 月營收為 1.39 億元，主要受惠訂單遞延挹注，分別較去年與上月成長 14.86% 與 10.30%，累計前 10 月營收為 13.07 億元，年增 33.02%。