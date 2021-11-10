〈美股熱門股〉PayPal第四季財測黯淡跌10% AMC營運逆風重挫11%

PayPal 第四季、2022 全年財測黯淡 下跌 10.46%

線上支付巨擘 PayPal(PYPL-US)2021 會計年度第三季獲利優於預期，然而給出的第四季與 2022 全年財測卻差強人意，影響周二（9 日）股價下跌 10.46% 至每股 205.42 美元，盤後續跌。

PayPal 第三季營收年增 13% 至 61.82 億美元，低於市場分析師預估的 62.3 億美元，淨利成長 6% 至 10.87 億美元，經調整後每股獲利為 1.11 美元，優於分析師預估的 1.07 美元。

然而，PayPal 預估第四季營收將介於 68.5 億至 69.5 億美元之間，經調整後每股獲利為 1.12 美元，皆遠低於 FactSet 調查分析師預估的 72.4 億與 1.28 美元。此外，PayPal 預估 2022 年全年營收年增 18%，金額接近 300 億美元，也不及 Refinitiv 分析師預估的 316 億美元。

Davidson 分析師表示，PayPal 是疫情最大受益者，但供應鏈問題造成全球經濟復甦不平衡，再加上越來越嚴峻的競爭環境，對該公司成長前景構成挑戰。Davidson 仍維持對該股「買入」（Buy）評等，不過將目標價從每股 325 美元下調至 275 美元。

JMP Securities 則表示，目前看來 PayPal 的利空因素只是暫時的，應該只會持續到明年初，仍看好其與亞馬遜的交易，並稱該筆交易可能讓 PayPal 成為「潛在的遊戲規則改變者」，仍維持對 PayPal 股票「買入」評等，但將目標價從每股 300 美元下調至 260 美元。

AMC 營運逆風、散戶熱情消散 大跌 11.38%

美國最大連鎖電影院 AMC(AMC-US) 第三季營收年增逾 500%，虧損也較去年同期收窄，但經調整後 EBITDA 仍遠低於疫情前水準，未來營運仍有疫情干擾，再加上其在 Reddit 上討論度不如以往，周二股價下跌 11.38% 至每股 39.93 美元。

AMC 第三季營收年增 539% 至 7.632 億美元，淨損為 2.242 億美元、合每股虧損 0.44 美元，優於 FactSet 調查分析師預估的 7.082 億與每股虧損 0.53 美元。第三季經調整後 EBITDA 虧損 540 萬，雖然較去年同期 EBITDA 虧損 3.34 億美元大幅收窄，但仍遠遜於疫情前同期 EBITDA 獲利 1.56 億美元。

AMC 執行長 Adam Aron 表示，隨著疫苗普及，觀眾逐漸回歸影城，十月票房創下佳績，但病毒仍未消失，經調整後 EBITDA 仍遠不及疫情前水準，公司仍走在復甦與改善的道路上，未來依舊面臨挑戰。

此外，AMC 在 Reddit 上的熱度也大不如前，根據 Quiver Quantitative 數據，AMC 昨日在論壇提及次數僅有 200 多次，勉強擠進前 15 名，而截至今日為止，AMC 的提及次數不到 30 次。

Coinbase 第三季財報不如預期 盤後挫跌 12.46%

加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 周二盤後公布第三季財報，營收獲利表現皆低於預期，盤後股價下跌 12.46% 至每股 312.85 美元。

Coinbase 第三季總營收報 13.1 億美元，優於去年同期 2.867 億美元，第三季淨利報 4.053 億美元，合每股 1.62 美元，高於去年同期（上市前）8130 萬美元，交易總營收為 10.9 億美元，低於上季 19.3 億美元。

然而上述數字皆不及 FactSet 分析師預估的營收 16.1 億美元、每股獲利 1.82 美元、交易收入 13.1 億美元。

Coinbase 第三季比特幣占總交易量的 19%、以太幣為 22%，剩下的 59% 來自其他加密貨幣，較前季 50% 有所成長。該公司資產從 6 月底的 1,800 億美元膨脹至 2,550 億美元，其中約有 55% 來自機構投資人，其餘則來自散戶。

分析師基本上預估 Coinbase 的收入將從第二季開始下降，這是該公司上市以來首個完整的季度財報，分析師也發現第二季加密貨幣交易活動下降、尤其在 7 月，Square(SQ-US) 上周的財報更證實這一趨勢。

摩根大通分析師表示，雖然 7 月加密貨幣交易放緩，但在 8 月開始回升，9 月更進一步上升，接著 10 月受大量的新聞與加幣貨幣暴漲的消息影響，交易相當活躍。

摩根大通分析師維持對 Coinbase「增持」（Overweight）評等，目標價從每股 372 美元小幅上調至 375 美元，認為 Coinbase 的表現在同業中表現算不錯，Coinbase 的交易量下降約 25%，而較大的加密貨幣交易量下降近 40%。

Coinbase 高層周二表示，第三季的財報要比預期表現好得多，每月交易用戶 （MTU）達到 1,170 萬、每月交易量達到 1,860 億美元，預計第四季表現會更好。

該公司預計 2021 全年 MTU 將介於 800 萬至 850 萬，年平均每位用戶每月淨交易收入為 50 美元左右。