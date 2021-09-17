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不只比特幣！ AMC計畫將其他加密貨幣列入支付方式

鉅亨網編譯段智恆
不只比特幣！ AMC計畫將其他加密貨幣列入支付方式(圖片：AFP)
不只比特幣！ AMC計畫將其他加密貨幣列入支付方式(圖片：AFP)
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AMC加密貨幣支付比特幣以太幣萊特幣比特幣現金Reddit

美國最大連鎖電影院營運商 AMC(AMC-US) 執行長 Adam Aron 周三（16 日）表示，由於加密貨幣逐漸獲得主流投資人與機構認可，除了接受比特幣購票外，預計年底前也會將以太幣比特幣現金、萊特幣納入支付方式。

Aron 推文表示：「加密貨幣的愛好者們，你們可能知道 AMC 已宣布將於 2021 年底前接受比特幣購票。我可以保證，除了比特幣外，我們預計也會將以太幣萊特幣比特幣現金納入支付方式。」

一位 Reddit 用戶在加密貨幣論壇上表示：「雖然我不認為 AMC 的舉動會讓加密貨幣上漲，但對我來說，這是全球採用加密貨幣的另一項創舉。」

既使加密貨幣挖礦過程會消耗大量能源，對環境造成的影響引發越來越多關注，美國許多大型公司仍不斷加入採用加密貨幣的行列。

有分析師對使用加密貨幣支付的方式提出質疑，瑞訊銀行（Swissquote Bank）資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，民眾購買比特幣的目的並非消費，對他來說，比特幣還不是一種成熟的貨幣，更像是一種投資。

周四 (17 日) 截稿前，AMC 於美股盤中上漲 2.18%，每股暫報 47.87 美元

另外，Coindesk 數據顯示，比特幣價格報 48,033.91 美元，24 小時內下跌 0.53%、以太幣價格報 3,611.72 美元，24 小時內上漲 2.68%、萊特幣報 188.83 美元，24 小時內上漲 2.71%。

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