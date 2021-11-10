〈能源盤後〉釋出SPR也撐不了多久！議題凸顯供應短缺 原油登2週高點

週二 (9 日) 交易，原油期貨價格上漲至 2 週來最高點，一些分析師認為，談論美國戰略石油儲備 (SPR) 是否釋出原油，這一點凸顯了供應短缺。

美國能源資訊署 (EIA) 週二公布月報，估計自 2020 年第三季以來，全球原油消費量已經連續 5 季超過原油生產量。

EIA 預期，到今年年底全球原油需求量將超越全球供應量，但全球石油庫存將於 2022 年開始增加，因為 OPEC + 和美國增產推動，加上石油需求成長放緩。EIA 將 2022 年美國石油產量預測上調 1.4% 至 1190 萬桶 / 日。

一些分析師表示，EIA 的月報將影響拜登政府是否釋出 SPR 以降低石油和汽油價格的決定。

然而，Velandera Energy Partners 財務長 Manish Raj 表示，「釋出 SPR 頂多只能擋一陣子，因為提取該庫存後，最終都必須回補，油價甚至還可能因為 SPR 的釋出而上漲，因為這舉措將會被視為絕望的嘗試，凸顯石油短缺的嚴重程度。」

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.22 美元或 2.7%，收每桶 84.15 美元。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.35 美元或 1.6%，收每桶 84.78 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 和 Brent 原油均創最近月期貨自 10 月 26 日以來最高收盤價。

「雖然 SPR 旨在處理威脅到國安的全國災難，但當局似乎將高油價當作是天然災害一般。」Zaner 週二報告寫道。

分析師表示，就需求而言，洲際旅行的回歸將令蒸餾油 / 飛機燃料供應更緊繃，轉而對已經很緊繃的原油情勢造成更大壓力。他們指出，俄克拉荷馬州庫欣、Nymex 原油交付中心的原油供應量已經處於 2018 年 9 月以來的最低水準。

EIA 週三將公布美國原油供應報告，其中含有庫欣庫存數據。貿易團體 API 週二稍晚公布，上週美國原油庫存下降 250 萬桶、汽油庫存下降 55.2 萬桶、蒸餾油庫存增加 57.3 萬桶。

根據標普全球普氏能源資訊 (S&P Global Platts) 調查，分析師平均預期上週 (11/5 止) 原油庫存增加 100 萬桶、汽油庫存下降 160 萬桶、蒸餾油庫存預計持平。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 2.3%，收近每加侖 2.375 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格上漲 1.7%，收每加侖 2.508 美元。

EIA 週二將今年美國零售普通汽油價格預期上調 1% 至每加侖 3 美元，並將 2022 年的預測上調 0.4% 至 2.91 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格大跌 8.3% ，收每百萬 Btu 4.979 美元。

EIA 週二將今年天然氣價格預期調降 1.6% 至 4.10 美元，並對 2022 年的價格預期下調了 1.8% 至 3.93 美元。

EIA 代理署長 Steve Nalley 聲明指出：「天氣溫和，縮限了天然氣的消耗量，讓我們最近幾週的庫存水準接近平均，但寒冷的冬季天氣可能繼續對價格構成上行壓力。冬季氣溫將成為天然氣需求、庫存和最終價格的主要推力。」

EIA 將於週三公布上週美國天然氣庫存報告，較往常提早一日，因應週四聯邦假日退伍軍人節。