EIA：供不應求刺激油價上揚 但下調明年石油需求預估

在美國取消旅遊限制下，能源需求有望加大，此外全球疫情後復甦等的其他跡象也提振能源需求前景，相關供應仍舊短缺，使得油價在週二升至兩週以來的高點。不過，美國能源資訊署 (EIA) 將明年石油需求預估下調至 335 萬桶 / 日。

EIA 在最新的短期能源展望 (STEO) 報告中，將 2022 年全球石油需求增長預期較上月下調 13 萬桶 / 日至 335 萬桶 / 日。同時，也將 2021 年美國石油產量預期上調至 1113 萬桶 / 日，並預測到 2022 年石油產量將達到 1190 萬桶 / 日。

在石油需求持續復甦，以及石油輸出國組織及其盟友 (OPEC+) 供應限制的影響下，布蘭特原油價格今年迄今已上超過 60%，並於 10 月 25 日觸及 3 年來新高 86.70 美元。

布蘭特 1 月原油期貨上漲 1.35 美元或 1.6%，收於每桶 84.78 美元，而美國 12 月西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 2.22 美元或 2.7%，收於每桶 84.15 美元。兩者皆創下自 10 月 26 日以來的最高收盤價。

拜登政府曾表示，將根據 STEO 報告中的價格預測來確定是否從國家戰略石油儲備 (SPR) 中釋放石油。分析師表示，如果 STEO 顯示汽油價格大幅上漲，拜登政府就可能會迅速從 SPR 中釋放大量石油，以壓低價格。

報告中也預測，零售汽油價格將將在未來幾個月下跌，但隨後將會上漲。EIA 預計零售汽油的平均價格將從 11 月的每加侖 3.32 美元，在 12 月降至 3.16 美元，隨後在 2022 年第一季降至每加侖 3.00 美元。

Rystad Energy 高級石油市場分析師 Louise Dickson 表示：「美國釋放 SPR 的消息，可能會對即時價格帶來暫時的看跌影響，但是這並不是解決供需失衡的持久解決方案。」

小摩的一份報告中顯示，石油需求在去年因疫情崩跌後，11 月份全球對石油的需求已經幾乎恢復到疫情前每日 1 億桶的水準。