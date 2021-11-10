鏈聞週末薦讀｜讀懂 Arweave 存儲機制，去中心化域名對 Web3 爲何重要？

鏈聞編輯時間

《ENS 空投在即，爲什麼說去中心化域名及賬戶系統對 Web3 至關重要？》

由於去中心化域名和賬戶體系可以承載應用、網站和用戶身份，因此有理由相信，這是 Web3 世界中不可或缺的一環。

閱讀全文

《讀懂 Arweave 如何利用博弈設計實現永久網絡存儲》

Arweave 採取概率和激勵驅動方法，來確保數據的可複製性和永久存儲，其目標是成爲 Web3 應用默認的去中心化數據平臺。

閱讀全文

《鄒傳偉：探討元宇宙經濟學，它的價值如何實現？》

從稀缺性、可交易價值、可編程價值和架構等維度理解元宇宙經濟學。

閱讀全文

《Synthetix 創始人：DeFi 之夏並非巔峯，它和以太坊的壯麗未來就在眼前》

Synthetix 創始人 Kain Warwick 談 DeFi 的下一步走向，他認爲以太坊和 DeFi 即將迎來更爲壯麗的未來。

閱讀全文

酷東東

《以太坊域名系統 ENS 官宣發幣，速覽擬議治理框架》

當前 ENS 唯一註冊地址數約有 15 萬個，創建的總域名數量有超 40 萬個，擁有域名數量最多的一個地址有 1065 個域名。

閱讀全文

《先睹爲快，Aave 將推出的 V3 版本有什麼新功能？》

Aave V3 將支持資產跨鏈、風險管理改進等新功能，其與 V2 智能合約不兼容。

閱讀全文

《頭等倉：深入解讀熱門區塊鏈沙盒遊戲 The Sandbox》

剛獲得由軟銀領投的 9300 萬美元融資的 The Sandbox 有何魅力？不妨從產品特色、經濟模型與競爭格局等維度深入瞭解。

閱讀全文

行業洞察

《覆盤 MaoDao 打金史：遊戲公會正在演繹元宇宙的「荷馬史詩」時代》

元宇宙「打金」由遊戲開始，未來或將演化出搭建建築、開發遊戲工具等更加豐富的形式。

閱讀全文

《Real Vision 創始人：加密資產不是泡沫，是當今年輕一代逆天改命的希望》

未來十年將是人類歷史上發展最快、最偉大的技術變革，不要與之對抗，我們的未來都寄託在變化之中。

閱讀全文

《拜登政府報告：穩定幣是新興支付工具，國會應儘快立法將其納入監管》

美總統金融市場工作組建議，國會應儘快立法，以確保支付穩定幣一致、全面地接受聯邦審慎框架約束。

閱讀全文

《Atelier 創始合夥人：加密貨幣將賦能創作者經濟 3.0 向 4.0 進化》

創作者經濟 3.0 時代，創作者通過用戶直接變現；而在 4.0 時代，粉絲和創作者之間界限日漸模糊，作品所有權將歸社區所有。

閱讀全文

本週不可錯過的十條新聞

下文所注時間爲新聞發佈時間