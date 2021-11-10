〈財報〉Coinbase Q3營收未達標 盤後挫逾13%
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美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 週二 (9 日) 收盤後公佈了第三季財報，營收未達分析師預期，盤後股價挫逾 13%。
該公司在致股東信中表示：「正如我們今年迄今的業績明確顯示那般，我們的業務波動甚鉅。Coinbase 不是單季投資，而是對加密經濟的成長之長期投資，以及對我們的產品和服務能力的長期投資，我們鼓勵投資者能採取這樣的觀點。」
第三季財報關鍵 vs 分析師估值
- EPS：1.62 美元
- 營收：13.1 億美元 vs. 15.7 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)
- 每月活躍交易用戶：740 萬人 (上一季 880 萬人，去年同期 610 萬人)
- 交易總額：3270 億美元 (上一季 4620 億美元)
該公司的成功很大程度上取決於比特幣等數位資產的表現。週一比特幣創下史上新高 6.8 萬美元、以太幣也觸及 4800 美元新高紀錄。
Coinbase 今年 4 月以每股 381 美元首次上市，在完全稀釋的基礎上，其估值一度高達 1000 億美元。今年 7 月該股價雖跌破 221 美元，但過去一個月劇烈上漲，週二收盤已回到 357.39 美元，但因財報不佳，盤後重挫 13.24%，報 310.06 美元。
Coinbase 今年 9 月披露，公司已取消了推出加密貨幣借貸產品，因為 SEC 計畫對該產品提告。同樣當季，Coinbase 宣布計劃推出不可替代代幣 (NFT) 的交易市場，顧客可以將薪水存入其賬戶。
臉書平台母公司 Meta Platforms (FB-US) 近期表示，將透過加密託管服務「Coinbase Custody」，為新推出的加密貨幣數位錢包 Novi 用戶的資金提供安全保障。