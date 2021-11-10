〈財報〉Coinbase Q3營收未達標 盤後挫逾13%

美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 週二 (9 日) 收盤後公佈了第三季財報，營收未達分析師預期，盤後股價挫逾 13%。

該公司在致股東信中表示：「正如我們今年迄今的業績明確顯示那般，我們的業務波動甚鉅。Coinbase 不是單季投資，而是對加密經濟的成長之長期投資，以及對我們的產品和服務能力的長期投資，我們鼓勵投資者能採取這樣的觀點。」

第三季財報關鍵 vs 分析師估值

EPS：1.62 美元

營收：13.1 億美元 vs. 15.7 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

每月活躍交易用戶：740 萬人 (上一季 880 萬人，去年同期 610 萬人)

交易總額：3270 億美元 (上一季 4620 億美元)

該公司的成功很大程度上取決於比特幣等數位資產的表現。週一比特幣創下史上新高 6.8 萬美元、以太幣也觸及 4800 美元新高紀錄。

Coinbase 今年 4 月以每股 381 美元首次上市，在完全稀釋的基礎上，其估值一度高達 1000 億美元。今年 7 月該股價雖跌破 221 美元，但過去一個月劇烈上漲，週二收盤已回到 357.39 美元，但因財報不佳，盤後重挫 13.24%，報 310.06 美元。

Coinbase 今年 9 月披露，公司已取消了推出加密貨幣借貸產品，因為 SEC 計畫對該產品提告。同樣當季，Coinbase 宣布計劃推出不可替代代幣 (NFT) 的交易市場，顧客可以將薪水存入其賬戶。

臉書平台母公司 Meta Platforms (FB-US) 近期表示，將透過加密託管服務「Coinbase Custody」，為新推出的加密貨幣數位錢包 Novi 用戶的資金提供安全保障。