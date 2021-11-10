蘋果聚焦醫療保健服務 嬌生CEO將加入董事會

蘋果 (AAPL-US) 周二 (9 日) 表示，將任命嬌生 (JNJ-US) 執行長 Alex Gorsky 為董事會成員，此舉凸顯蘋果欲成為醫療保健服務領域要角的企圖心。

現年 61 歲的 Gorsky 將成為蘋果董事會第九名成員，也是今年任命的第二位新董事。今年 1 月，蘋果任命大學未來基金會 (College Futures Foundation) 主席 Monica Lozano 為董事會成員。

明年即將卸任的嬌生執行長 Alex Gorsky(圖: AFP)

Gorsky 自 1988 年以來便效力於嬌生，預計將於明年 1 月卸下執行長的職位。他主要負責監督製藥、醫療器材，以及消費者健康服務領域的創新，這些經驗有望幫助蘋果擴大醫療保健服務。

蘋果目前推出越來越多保健服務作為其產品的核心功能，包括在 Apple Watch 中添加健康感測器，以及新健康軟體、研究工具和健身相關服務。

蘋果表示，Gorsky 將帶來數十年的企業領導力和醫療健康技術，以及領導全球創新、多元化團隊的豐富經驗。長期從事保健領域的蘋果董事長 Arthur Levinson 表示，Gorsky 的意見和願景，將幫助蘋果透過科技力量持續為人們生活帶來正面影響。