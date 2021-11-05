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小米小心！iPhone 13歐洲熱銷 蘋果Q4可能扔出重磅炸彈

鉅亨網編譯羅昀玫
小米小心！iPhone 13歐洲熱銷 蘋果Q4可能扔出重磅炸彈 (圖片：翻攝蘋果)
小米小心！iPhone 13歐洲熱銷 蘋果Q4可能扔出重磅炸彈 (圖片：翻攝蘋果)
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蘋果iPhone歐洲三星手機iPhone 13小米

週四 (4 日) 市場研究機構 Counterpoint Research 最新報告顯示，iPhone 13 問世對蘋果來說是一個巨大的成功，iPhone 13 第三季歐洲銷量目前直逼小米。

蘋果 iPhone 13 系列機型遭外界批評升級歷年來最平淡，卻可能創蘋果手機銷售紀錄。

市場研究機構 IDC 上週表示，蘋果在第三季全球銷量超越小米，僅次於三星位居第二。市場研究機構 Counterpoint Research 發布最新報告表示，歐洲市場情況並非如此，但蘋果第三季歐洲銷量明顯增長，市占從去年的 17.6% 提高到 22.1%，非常接近於小米目前的 23.6%。

(圖片：AFP)
蘋果第三季歐洲銷量明顯增長、直逼小米。(圖片：Counterpoint)

而從美國銷量來看，蘋果今年第三季市占率上升了 3 個百分點，從 39% 上升到 42%。三星緊追在後，市占差距縮小，其他品牌均未突破個位數。

(圖片：AFP)
蘋果今年第三季市占率升至 42%。(圖片：Counterpoint)

Counterpoint Research 副總監 Jan Stryjak 表示，假日旺季看起來可能是蘋果在歐洲的一顆重磅炸彈。

Stryjak 認為，iPhone 13 的發布對蘋果來說是一個巨大的成功。儘管 iPhone 13 於 9 月底上市，但似乎比去年的 iPhone 12 更受歡迎。如果它能夠跟上需求 (這在某些市場似乎是一個挑戰)，蘋果很可能第四季在歐洲拿下創紀錄的銷量。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.17% 暫報每股 151.23 美元

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