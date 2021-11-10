美股重點新聞摘要2021年11月10日

今日操盤前瞻

中國 10 月 CPI

美國 10 月核心 CPI

美股財報：迪士尼 (盤後)、Affirm(盤後)

美商務部長：供應鏈瓶頸將延續至明年 但正在逐步改善

美國商務部部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 周二 (9 日) 表示，明年還需要再幾個月的時間，美國供應鏈才能恢復正常，供應鏈瓶頸需要等待更多人重返工作崗位，以及企業實施疫苗指令加以解決。閱讀全文...

馬斯克擬賣股消息發酵 特斯拉兩日來市值蒸發近 2000 億美元

特斯拉執行長馬斯克提議出售股份等消息發酵，繼周一暴跌近 5% 之後，周二 (9 日) 崩跌近 12%，是去年 9 月以來最大連兩日跌幅，市值共蒸發 1990 億美元，但目前仍保持「1 兆美元市值俱樂部」成員的資格。閱讀全文...

拜習會即將登場！彭博：線上峰會將於下周舉行

彭博周二 (9 日) 引述知情人士報導，美國總統拜登和中國國家主席習近平即將於下周舉行線上高峰會，目前仍在磋商確切的日期。閱讀全文...

蘋果執行長庫克挺加密貨幣 不僅持有也感興趣

蘋果執行長庫克（Tim Cook）周二（9 日）在 DealBook 會議上表示，個人持有一些加密貨幣，並且已經對加密貨幣「感興趣有一段時間了」。閱讀全文...

GE 將分拆為 3 家上市公司 分別專注航空、醫療保健和能源業務

美國工業巨頭通用電氣 (GE-US) 周二 (9 日) 宣布將集團業務拆分為 3 家上市公司，分別專注於醫療保健、電力能源和航空業務。受消息激勵，GE 盤前股價一度飆漲 17%。閱讀全文...

牛津經濟學家：房地產業債務恐使中國經濟陷入多年停滯

牛津大學經濟學家認為，中國房地產業的債務問題可能導致一段經濟停滯期，並影響中國與全球經濟。閱讀全文...