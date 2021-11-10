休閒運動需求轉強 柏文、大魯閣Q4樂觀

隨著國內疫情趨緩，連鎖健身業者柏文 (8462-TW) 最新公布 10 月合併營收已回升至 6 個月來高點，休閒娛樂體驗業者大魯閣 (1432-TW) 更是來到今年單月新高，柏文看好，第四季業績有望見到報復性增長，大魯閣也表示，將持續創新體驗型休閒項目，增添營收動能。

柏文 10 月合併營收 2.48 億元，月增 45.79%，年減 23.65%，柏文說明，旗下健身工廠已於 10 月中恢復會員月費正常扣款，申請延展會籍的會員人數也大幅減少，隨著民眾生活逐漸回歸正常，健身需求顯現。

由於年底前健身工廠將有高雄市福華廠和台中市福科廠陸續開幕，而今年已新增 8 處據點，柏文樂觀看待第四季營運將出現報復性反彈。

大魯閣 10 月合併營收 8656 萬元，月增 34.02%，年減 18%，回升到今年單月新高，大魯閣指出，主要是五倍券、動茲券的消費刺激，加上新竹福湯岩盤浴、台南 Roller186 滑輪場陸續加入營運帶動。

大魯閣強調，將持續在體驗型運動休閒項目上創新，並與 KKday 獨家合作，開拓線上銷售服務通路，目前線上銷售額占比已超過 20%。

另外，柏文提到，教育部訂定「健身教練服務定型化契約應記載及不得記載事項」，並修正「健身中心定型化契約應記載及不得記載事項」已於 11 月 1 日公告，並將從明年 1 月 1 日生效施行，健身工廠早在 2 年前主動將預收健身教練服務款項的 50% 交付玉山銀行信託，期促成國內健身產業健全發展。