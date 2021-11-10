台股翻紅守住17500點 三大法人聯手買超16億元 外資連4買

台股今 (10) 日走勢震盪，一度摜破 17500 點關卡，連漲多日的電子族群普遍拉回，但鴻海、瑞昱等權值股仍扮演撐盤要角，終場多空拉鋸小漲 18 點，收在 17559 點，三大法人聯手買超 16 億元，外資已連 4 買。

加權指數今天成交值仍有 3500 億元以上，觀察法人資金變動情形，外資今天小幅買超 0.23 億元，為連續 4 個交易日買超；投信買超 10.37 億元；自營商買超 5.34 億元，三大法人合計買超 16 億元。

台積電拍板日本熊本、高雄設廠，盤後也將公布 10 月營收表現，不過，今天買盤熄火，股價一路在平盤附近震盪，終場小漲收 612 元，聯電同樣呈現盤整，終場收平盤 63.1 元；聯發科持續回檔，終場跌逾 2%，收 958 元；鴻海、瑞昱、廣達、微星等電子股仍獲資金點火。

台積電將前進高雄設立生產 7/28 奈米製程的晶圓廠，激勵多檔資產概念股表現，京城、東泥、國產直攻漲停，在高雄擁有大筆土地資產的中石化也受買盤青睞，終場漲逾 3%，此外，台積電日本投資計畫也讓相關供應鏈受矚，帆宣一度攻上漲停 129.5 元，隨後漲停打開，家登早盤也漲逾半根停板，但尾盤賣壓出籠小跌作收。

ABF 載板三雄人氣居高不下，欣興 10 月營收首次突破百億關卡，創歷史新高，今天在買盤追捧下，成功叩關 200 元，終場收在 199.5 元，仍改寫新猷；南電第三季財報也優於外資預期，股價漲逾 2%，收在全場最高 555 元；景碩上漲 2.6%，收在 250 元。