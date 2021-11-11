〈台股盤前〉通膨隱憂未平 美股續挫 指數震盪加劇

台股昨 (10) 日在電子股普遍休息下，指數陷多空交戰，終場小漲 28 點，守住 17500 點關卡，而美股持續從高點拉回整理、台積電 ADR 下挫，加上通膨疑慮居高不下，慎防指數劇烈震盪。

美股四大指數續收黑，道瓊、那指分別下跌 240.04 點、 263.84 點；標普跌幅 0.82%；費半也下挫 107.5 點或 2.83%。

市場消息方面，15 家金控 10 月獲利全數出爐，累計大賺 5275.85 億元破歷史紀錄，年成長 60%，富邦金穩坐稅後、EPS 雙冠王寶座，也是唯一賺超過一個股本之金控。

晶圓代工龍頭台積電 10 月營收 1345.39 億元，受缺料干擾客戶拉貨，營收月減 11.9%，年增 12.8%，仍為歷史第四高；前 10 月營收 1 兆 2837.65 億元，年增 17%。

IC 設計大廠聯發科 10 月營收 374.12 億元，月減 21.91%，年增 22.91%，也是近半年低點，前 10 月營收 4021.73 億元，年增 56.99%；由於新舊款手機晶片進入交替期，聯發科 10 月營收月減幅擴大，以財測低標推算，11、12 月有機會重返 400 億元。

鋰電池模組大廠 AES-KY 受惠輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組等需求持續增溫，第三季稅後純益 6.09 億元，季增 1.67%，年增 120%，每股稅後純益 7.14 元，累計前三季已達 23 元。