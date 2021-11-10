〈房產〉中央存保公司新店秀岡段10萬坪土地將標售 底價約9億元

市場資金充沛，商仲第一太平戴維斯受中央存款保險公司委託，將公開標售位在新北市新店大台北華城逾 10 萬坪土地，標的鄰近康橋國際學校，開標日 2022 年年 1 月 7 日，即日起開始領標。

第一太平戴維斯指出，此次總標售新店秀岡段土地面積約 10 萬 9039 坪，其中 4 萬 6000 坪為第一種住宅區土地，適合打造大型優質低密度、高隱私住宅社區，底價 8.98 億元，換算約為每坪 8236 元底價。

第一太平戴維斯指出，位於新北市新店的大台北華城有高級別墅聚落美名，與陽明山齊名。擁有山景、綠意樹海讓居住宅環境幽靜安寧，各區獨立開發設立警衛崗哨進出管制嚴格，給住戶極高的隱私，加上可快速抵達台北市敦南及信義商圈的交通優點，擁有不少擁護客群。

大台北華城包含大大小小十數個社區，包括秀岡山莊區、華城特區、禾豐特區、潤泰華城區、歐洲印象區、青山鎮等，多家知名建商在此推案展現自身規劃及打造層峰等級需求豪宅、別墅實力，新成屋行情約在每坪 45-55 萬元，部分鎖定高端客群的個案，單價更站上每坪 60 萬元，是新北市億元豪宅的主要集中地。

負責標售執行的第一太平戴維斯資深協理沃仁方表示，台灣這兩年受中美貿易戰及疫情控制得宜的帶動下，包括台灣高科技廠及海外公司紛紛提高在台灣的生產及研發布局，也牽動了 20 年來最大的資金回流，推升不動產的投資量能，其中也包括了住宅產品。從近 2 年建商積極購地以儲備未來的推案量能，統計今年前 3 季建商購地金額即達 1561 億元，比去年同期成長 15%。

第一太平戴維斯指出疫情也改變許多人對居住空間的要求，擁有大片綠地和私人空間的獨棟別墅，在疫情中可保有居家生活及辦公的舒適，和不戴口罩自在活動及呼吸新鮮空氣的特性，非常吸引對居住有不同要求的高資產族群青睞。本次標售的新店區秀岡段土地，位處華城特區與秀岡特區之間，土地總面積高達 10 萬坪，其中超過 4 萬 6000 坪的第一種住宅區土地。