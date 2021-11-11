〈房產〉台積電設廠定案 高雄地產交易件數今年增幅坐二望一

今年來南二都房市交易熱，台積電 (2330-TW) 決議在高雄設立晶圓廠，一掃先前設廠不確定性，房仲業者分析，今年高雄不動產市場各月交易表現，除農曆春節及疫情嚴峻期間的兩個月外，其餘各月買賣移轉棟數均較去年佳，累計移轉棟數呈現正成長格局，年增率僅次台南。

中信房屋研展室副理張漢超表示，台積電高雄設廠成局，對高雄房地產所帶來的綜效，預期將大於台積電竹科、中科與南科各廠帶動的房市交易熱度。

張漢超分析，台積電設廠地點位於高雄楠梓煉油廠舊址，鄰近高雄捷運油廠國小及世運站，搭捷運前往市區商圈車程短、交通方便，這也是有別於其他台積電廠區特有的優勢。此外開車前往高鐵左營站、台鐵、上高速公路也都只要 10 分鐘，交通上的特點，也使台積電設廠效益不僅只有楠梓當地受惠，周邊行政區、甚至連高雄市區也順勢搭上設廠題材、聯袂受益。

張漢超指出，台積電高雄設廠後人員居住需求分布會由廠區所在地向外延伸，對生活便利性與品質要求較高的主管層級多會朝市中心來找房，而對通勤及居住花費較為敏感的一般員工則多會選擇就近置產，房市發展因而將起連鎖帶動的效益。由買賣移轉棟數來看，楠梓地區今年以來累計移轉棟數已比去年同期成長了 35%，周邊的橋頭、左營也分別成長 68.2% 及 23.9%，顯示台積電投資廠利多持續發酵中。

除了北高雄台積電設廠話題，南高雄亞灣區中石化 (1314-TW) 開發計畫也頗受矚目，兩者皆為高雄房市加溫增添不少助力。截至 10 月為止，高雄市買賣移轉棟數累計年增率已達 17%，僅次於台南的 18.3%。火熱市況，讓高雄在六都中的交易量坐二望一。

今年以來，高雄及台南二都房市均有不錯的表現，成長契機都與開發設廠話題相關。張漢超認為目前高雄重大開發題材幾乎已篤定成局，後續開發過程中，隨著商圈發展與建設的同步發展，房地產也有機會持續受益，未來表現值得期待。