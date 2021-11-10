Q4消費動能加溫 富邦媒、網家10月營收寫同期高

進入第四季後，三大電商平台在雙 11 大檔來臨前買氣逐漸升溫，富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW) 10 月合併營收均創同期新高，東森 (2614-TW) 轉投資東森購物公布 10 月自結稅後純益 1.53 億元，年增 9%，三業者同步看好，消費旺季相當熱絡，第四季樂觀。

網家 10 月合併營收來到 41.28 億元，月增 16%，年增 31.06%，創同期新高，年增幅更是 2018 年 12 月以來最大，顯示消費動能快速加溫，累計前 10 月合併營收達 387.61 億元，年增 12.56%。

富邦媒 10 月合併營收 66.24 億元，月增 1.75%，年增 34.39%，累計前 10 月合併營收 681.51 億元，年增 32.46%，並已超越去年全年的營收規模。

富邦媒指出，隨著零售旺季報到，10 月營運動能續強，旗下 momo 網路購物業績年增達 39%，其中，行動購物年成長 45.5%，占網購業績比重達 78%。

展望 11 月，富邦媒表示，雙 11 檔期大開直播以來，至今累積總瀏覽人次較上月成長 3 倍，看好 11 月的業績動能熱絡。

網家則指出，10 月營收動能來自通訊電子新品到貨，以及消費者因應季節轉換的家電和保暖用品採購需求，其中，PChome 24h 購物上 Nintendo Switch 品牌旗艦館和 Google 品牌旗艦館業績均較去年同期增長 3 倍；同時，空氣清淨機、除溼機、冷暖氣機、洗乾衣機等均成長 2 倍。

網家正全力衝刺雙 11 檔期，11 月 10 日將於小巨蛋舉辦連續第 6 年的「2021 雙 11PChome 來了」演唱會，預期可為品牌聲量與銷售成績再創高峰。

東森購物 10 月合併營收 (含草莓網、熊媽媽買菜網)22.4 億元，月增 3%，年增 6%，自結稅後純益 1.53 億元，年增 9.1%，每股純益 1.51 元；前 10 月合併營收達 230.2 億元，年增率 17.1%，稅後純益 14.4 億元，年增 28.5%，每股純益 14.13 元，已超越去年全年的 EPS 14.11 元。

東森購物指出，雙 11 檔期首周業績即開出紅盤，東森購物網統計至 11 月 9 日止，全通路營業額已達 8.8 億元，其中，網路業績年增近 60%。

據東森購物網統計，消費者選購需求仍以高單價的 3C 商品最多，年增達 92%，其次為流行紡品和生活用品，年增 27%、22%。

東森購物網樂觀預估，今年雙十一物流作業量將增 3 倍，為紓解倉儲壓力，已提早啟用萬坪楊梅一倉因應，以滿足旺季需求。