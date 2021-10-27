宏佳騰推首款三輪商務電動機車 物流、電商率先採用

機車大廠宏佳騰 (1599-TW) 今 (27) 日發表三輪商務智慧電車 Ai-2 Gather 系列，為全台首創以物流載貨需求打造的車款，並與物流業者 Lalamove 和 momo 締結合作夥伴關係，提升第一線物流人員工作體驗。

宏佳騰指出，據未來流通研究所調查報告顯示，台灣宅配服務業營業額近 10 年複合成長率達 12%，而全台機車物流一年有 6.75 億件以上的運送量，電子商務以每年雙位數速度成長，可以預期，未來物流配送的需求仍將日益增加。

宏佳騰執行長林東閔說明，疫情使宅配需求暴增，新車系即針對長時間騎乘機車運送貨物的騎士而設計。

Ai-2 Gather 採 Gogoro Network 的電池系統，可在全台超過 1 萬個電池交換機櫃進行換電，並搭載智慧儀表，有助提升載貨工作便利性和物流運輸車隊的管理效率。

Lalamove 台灣負責人丁彥宇表示，希望藉由與宏佳騰的合作，讓更多物流業者開始對車款選擇有更全面的思考和重視。

宏佳騰推出智慧電車至今 2 年，已有 5 車款，截至今日已突破 2 萬名車主，電車總銷量穩居國內電車品牌亞軍。

而宏佳騰前三季合併營收達 26.2 億元，年增 15.81%，除了穩定銷售二輪電動機車，外銷沙灘車訂單也維持成長趨勢。