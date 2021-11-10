基士德-KY前三季純益年增5.63% EPS 4.17元

基士德 - KY (6641-TW) 今年以來營收逐季走高，今 (10) 日公布最新財報，前三季稅後純益 1.4 億元，年增 5.63%，每股純益 4.17 元，基士德 - KY 最新接單估計，第四季營收可望超越第三季，全年將超越去年。

基士德 - KY 第三季營收為 5.08 億元，毛利率 36.1%，季減 5.65 個百分點，年減 2.28 個百分點，稅後純益 6032 萬元，季增 17.62%，年增 17.79%，每股純益 1.8 元。

基士德 - KY 前三季營收為 13.76 億元，毛利率 39.28%，年減 0.82 個百分點，稅後純益 1.4 億元，年增 5.63%，每股純益 4.17 元。

基士德 - KY 表示，今年前三季取得土地等補貼收入較去年增加近 1700 萬元，因對客戶催收帳款提起訴訟，導致預期信用損失較前期增加約 600 萬元，目前此案已與客戶達成和解，預估第四季可望回沖。

基士德 - KY 轉投資持股 25% 的台灣裕山環境工程公司，因受疫情影響政府標案多延期，加上中油高廠土壤整治案移轉至高雄市政府，已得標案件停工至 9 月，導致裕山今年第三季虧損，基士德第三季認列超過 720 萬投資損失，但裕山今年 9 月已取得高雄市政府「高雄煉油廠第三區土壤及地下水污染整治工作」標案金額 9.8 億元的合約、原與中油簽約高在廠污染土壤熱處理設備建置統包工程」合約金額約 3.4 億元，也於 9 月完成合約轉讓給高雄市政府，並於 9 月中復工，合計裕山在中油高雄煉油廠取得整治工程將執行 13.2 億元，在已復工後的投資效益將獲改善。