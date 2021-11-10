中美晶策略結盟美GaN功率元件廠 斥1500萬美元入股

中美晶 (5483-TW) 今 (10) 日宣布，斥資 1500 萬美元，入股 GaN 功率轉換元件美商 Transphorm，雙方將締結策略聯盟，深化 GaN 布局。

中美晶斥資 1500 萬美元參與 Transphorm 私募，其中包括 8 月初始投入的 500 萬美元，以每股 5 美元取得 Transphorm 普通股股權。

Transphorm 主要生產高效能、高可靠性的 GaN 功率轉換元件，中美晶表示，策略聯盟有助 Transphorm 擴大 GaN 磊晶片供應鏈，此投資不僅使子公司環球晶 (6488-TW) 與 Transphorm 成為合作夥伴，環球晶也同時成為 Transphorm 的 GaN 磊晶片供應商、增加 Transphorm 產能；另外，中美晶也將成為 Transphorm 特定 GaN 磊晶片與功率產品經銷商。

中美晶及環球晶董事長暨執行長徐秀蘭表示，GaN 功率元件及 RF 市場帶來數十億美元商機，其中包括許多成長迅速領域，如快速充電、變壓器、伺服器 - 儲存 - 網路設施電源系統、可再生能源、工業用電、電動汽車，及可應用於 5G 與多種通訊基礎設施的 RF GaN 電子設備。

徐秀蘭指出，Transphorm 實績豐富，並擁有垂直整合製程及全球最完整的 GaN 功率專利組合之一，雙方策略結盟將使 Transphorm 加速拓展。