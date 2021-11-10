新纖Q3每股賺0.75元攀5季新高 斥23.8億元擴大越南布局

紡織廠新纖 (1409-TW) 今 (10) 日公告第三季財報，每股純益 0.75 元，寫 5 季新高，前三季每股純益 1.86 元；新纖也同步公告，將斥資 8500 萬美元、約新台幣 23.8 億元，在越南設立子公司，擴大當地化纖市佔率。

新纖第三季營收 114.81 億元，季增 4.2%、年增 43.8%；稅後純益 12.07 億元，季增 11.1%、年增 66%；累計前三季營收 325.08 億元，年增 43.5%，稅後純益 30.06 億元，年增 35.4%，每股純益 1.86 元。

新纖第三季仍受惠瓶用酯粒旺季，以及化纖在上游原料 EG、PTA 走揚，推升報價同步向上，帶動第三季獲利表現；第四季雖然瓶用聚酯進入淡季，不過在越南紡織供應鏈相繼復工下，預計紡織化纖需求有撐，營運仍可望較去年成長。

此外，新纖也擴大越南布局，新設立子公司將生產銷售化纖類產品，配合當地客戶需求及擴大市場佔有率，預計從明年到 2026 年投入近 24 億元；新纖也先代越南子公司斥資 4.2 億元，購買越南巴地頭頓省 PM3SIP 工業區土地使用權。