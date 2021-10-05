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新纖化纖訂單滿報價大漲15-20% 後續還有漲價空間

鉅亨網記者彭昱文 台北
新纖及新紡今(5)日舉辦帛琉島衫發表記者會。(鉅亨網記者彭昱文攝)
新纖及新紡今(5)日舉辦帛琉島衫發表記者會。(鉅亨網記者彭昱文攝)
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新纖吳東昇羅時銓

新纖 (1409-TW) 董事長吳東昇今 (5) 日表示，目前看景氣有三大變數，疫情、中國能耗雙控政策以及海運缺櫃；總經理羅時銓認為，雖然大環境保守，但公司本身而言正向，尤其化纖訂單還是很滿，加上中國雙控政策，化纖價格自 9 月以來已大漲 15-20%，10 月還有漲價空間。

羅時銓表示，瓶用酯粒過了夏天寶特瓶需求旺季，第四季估銷量回落，紡纖雖然有受到越南疫情以及中國能耗雙控衝擊產業需求，但新纖化纖訂單還是相當滿。

此外，國際油價走揚以及中國限電政策，推升化纖原料 EG、PTA 價格大漲，羅時銓表示，目前看來 10 月化纖仍有漲價空間。

至於中國限電，羅時銓表示，新纖在揚州有 2 條工程塑膠產線，但用電及碳排放都低，並沒有受限電影響；至於中國限電帶來的轉單效益，目前尚未感受到。

而新纖今日也攜手新紡 (1419-TW) 舉辦「帛琉島衫發表會」，利用寶特瓶回收製成「SIGMA」聚酯環保紗，與太平洋邦交國帛琉合作，打造當地特色島衫。

吳東昇表示，SIGMA 聚酯環保紗也是世界盃足球賽、NBA 球衣的主要材質，不只具備機能性，也能降低碳排放以及耗水量，打造綠能環保的循環經濟。

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