凌巨Q3轉盈EPS 0.27元 前三季每股仍虧0.12元

中小尺寸面板廠凌巨 (8105-TW) 今 (10) 日公布第三季財報，在產品組合優化下，本業獲利持穩，業外則有所得稅利益回沖等挹注，單季純益達 1.2 億元，由上季、去年同期虧轉盈，每股純益 0.27 元，終結連七季虧損，累計前三季則仍虧 5092.4 萬元，每股虧 0.12 元。

凌巨第三季營收 26.96 億元，季增 0.36%、年增 51.05%，毛利率 10.45%，季增 0.29 個百分點，營益率 2.82%，季增 0.82 個百分點，均由去年同期虧轉盈，加上業外挹注下，單季稅後純益達 1.2 億元，同樣由上季、去年同期虧轉盈，每股純益則為 0.27 元。

累計凌巨今年前三季營收達 75.77 億元，年增 47.9%，毛利率 8.7%，年增 6.56 個百分點，營益率 0.47%，由去年轉正，累計稅後則仍虧損 5092.4 億元，但虧損較去年大幅收斂，每股虧 0.12 元。

隨著全球景氣回溫，凌巨看好工控、車載需求回溫，其中，車載市場去年受疫情衝擊、上游晶片吃緊影響，相關需求遞延至今年發酵，預期出貨動能可望逐季增溫，目前產能利用率維持高檔，訂單已看到年底。