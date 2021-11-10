廷鑫前三季EPS 0.78元 分割皮件部門為子公司朝IPO規劃

鋁合金大廠廷鑫興業 (2358-TW) 今 (10) 日公布第三季財報，前三季稅後純益 8332 萬元，創歷史同期新高，年增 9.77 倍，每股純益 0.78 元；廷鑫董事會也決議分割皮件事業部門為 100% 子公司，暫訂分割基準日為明年 4 月 8 日。

廷鑫 2021 年第三季營收為 7.16 億元，毛利率 15.51%，季減 2.26 個百分點，年增 3.11 個百分點，稅後純益 4305 萬元，與第二季持平，年增 19.99 倍，每股純益 0.37 元。

廷鑫 2021 年前三季營收為 16.75 億元，毛利率 13.71%，年增 2.09 個百分點；稅後純益 8332 萬元，創歷史同期新高，年增 9.77 倍，每股純益 0.78 元。在第四季接單強勁挹注下，法人估全年每股純益可望站上 1 元。

廷鑫興業今天決議分割皮件事業部門為 100% 子公司，股本 1.029 億元，名稱訂為亞鑫皮件公司，朝 2023 年在台上市櫃方向規劃；此次分割除達到專業分工效果，並可擴大人才培育及組織傳承，提升整體營運績效及市場競爭力。

廷鑫指出，公司將皮件事業部相關營業分割移轉至 100% 持有的亞鑫皮件股，並由亞鑫皮件發行新股 1 萬 0291 張，予廷鑫作為對價。廷鑫預計 12 月 29 日召開股東臨時會，討論此分割案。

廷鑫 2018 年成立皮件事業部，主要為國際精品品牌 Levis、Nautica、Calvin Clein、Harley Davidson 代工生產皮革飾品，去年營業額為 2.2 億元，隨著美國消費能力復甦，皮件訂單需求轉強，2021 年上半年營收成長至 1.93 億元。