【袁志峰專欄】港股單日轉向，技術走勢改善

今日推介 - 中手游 (302), 上日收市 $3.40

1) 股市前景

港股昨日先跌後升，中國通脹率高於預期及 A 股下跌令大市早盤受壓，午後因傳言內房政策趨鬆動而急升。南向資金轉淨買入，主要吸納騰訊 (700)。騰訊三季度盈利遜預期，估計股價有回吐壓力。內房股債務危機未完，明年一、二月才是還債高峰期，但低負債的國營房企例如華潤置地(1109) 及中國海外發展 (688) 將有更多併購機會，可投機性買入。筆者估計港股下跌空間有限，短線反彈機會較大。

今天推介是中手游 (302) — 領先的 IP 遊戲營運商及發行商，公司擬投資 2 億元(人民幣. 下同) 於 2023 年開發首款元宇宙遊戲。2021 年度上半年，收入和經調整盈利分別為 21.8 億元和 4.02 億元，按年增長 27% 和 18%，但經調整每股盈利同比增長只有 6%，主要受去年 11 月以每股 3.02 港元配售 1.80 億股而產生攤薄效應。以經調整每股盈利計算，現價對應 2020 年度市盈率約 8.2 倍，估值便宜，維持買入建議，目標價 3.75 元，止損價 3.20 元。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指小幅低開，隨後輾轉回落，最多曾跌 332 點，午後穩步上揚，收報 24996 點，升 183 點或 0.7%。成交額按日增 38% 至 1362 億元，10 月份日均成交額 1302 億元。港股通南向資金轉淨買入約 16 億元，包括淨買入 5 億元騰訊 (700)、2 億元信達生物(1801) 及 2 億元中國海外發展 (688) 股份，淨賣出 3 億元小米 (1810) 股份。11 月以來淨買入 3 億元，10 月淨買入 98 億元。

藍籌股 30 升 27 跌 3 持平。華潤置地 (1109)、碧桂園(2007)、龍湖集團(960) 及中國海外發展 (688) 升 7%-9%，為升幅最大藍籌。其次是石藥集團 (1093)、碧桂園服務(6098)、騰訊(700) 及創科實業 (669) 升逾 4%。阿里健康 (241) 升逾 3%。中生製藥 (1177) 及舜宇光學 (2382) 升逾 2%。蒙牛乳業 (2319) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。比亞迪 (1211) 及友邦保險 (1299) 跌逾 3%。信義光能 (968) 及吉利汽車 (175) 跌逾 2% 及 1%。

恒生科指升 2.1%，收報 6350 點，成份股 24 升 6 跌。大型科技股全線上揚，騰訊 (700) 及網易 (9999) 升逾 4%，阿里 (9988)、美團(3690)、京東(9618) 及百度 (9888) 升逾 2%。明源雲 (909)、平安好醫生(1833) 及微盟 (2013) 升逾 8%、7% 及 4%，為升幅最大成份股。金山軟件 (3888)、萬國數據(9698)、阿里健康(241) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 3%。攜程 (9961) 跌 2%，為跌幅最大成份股。瑞聲科技 (2018) 及同程藝龍 (780) 跌少於 1%。

板塊方面，大型科技股、軟件、線上醫療、醫藥、生物科技、內房、物管及遊戲股跑赢大市，漲幅居前。翰森製藥 (3692)、百濟神州(6160) 及信達生物 (1801) 升 5%-6%。世茂集團 (813)、融創中國(1918) 及中國奥園 (3883) 升 15%-17%，雅居樂 (3383)、旭輝(884) 及合景泰富 (1813) 升 11%-12%。世茂服務 (863)、旭輝永升服務(1995)、金科服務(9666) 及雅生活服務 (3319) 升 10%-16%。創夢天地 (1119) 及心動公司 (2400) 升逾 13% 及 6%。

汽車、光伏、風電、火電、電力設備、有色金屬、水泥、煤炭、航運、內銀及濠賭股逆市下跌。理想汽車 (2015) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 5%。保利協鑫能源 (3800) 跌逾 7%，協鑫新能源 (451)、信義光能(968) 及信義能源 (3868) 跌 2%-3%。龍源電力 (916) 及新天綠色能源 (956) 跌逾 6%。華潤電力 (836)、華能國際(902) 及中國電力 (2380) 跌 3%-5%。東方電氣 (1072) 及哈爾濱電氣 (1133) 跌逾 3% 及 4%。中國鋁業 (2600) 及江西銅業 (358) 跌 4%% 及 2%。

周三上証指數低開 0.2%，已是全日高位，早盤單邊下行，最多曾跌 1.7%，午後單邊上行，收報 3492.46 點，跌 0.4%。深証成指跌 0.4%，科創 50 指數無變動。滬深兩市總成交約 10800 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 700 億元。滬深股通北向資金轉淨賣出約 118 億元，11 月以來淨賣出 105 億元，10 月淨買入 328 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行公布，內地 10 月新增貸款 8262 億元 (人民幣 ‧ 下同)，高於市場預期的 8000 億元。截至 10 月底，廣義貨幣(M2) 餘額 233.62 萬億元，按年增長 8.7%，增速較上月底高 0.4 個百分點，較上年同期低 1.8 個百分點。(信報)

國家統計局公布，10 月份，居民消費價格指數 (CPI) 按年升 1.5%，高於市場預期升 1.4%。今年首 10 月，CPI 按年升 0.7%。10 月份，工業生產者出廠價格指數 (PPI) 按年升 13.5% 逾 26 年高，並高於市場預期升 12.3%。今年首 10 月，PPI 按年升 7.3%。(信報)

財聯社引述知情人士透露，對於地產收併購，近期部分央企國企向監管部門反映，如果要做一些承債式收購，「三條紅線」就會被突破，建議監管部門對「三條紅線」相關指標予以調整。(信報)

4) 個股訊息

騰訊 (700) 公布截至 9 月底止第三季業績，股東應佔盈利 395.1 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年增 2.5%。按非國際財務報告準則計算，股東應佔盈利 317.5 億元，按年跌 1.7%，表現不及市場預期的 325.9 億元。期內，收入 1423.68 億元，按年增長 13.5%。(信報)

丘鈦科技 (1478) 公布，10 月攝像頭模組銷售 3980.6 萬件，按年升 6.7%。指紋識別模組銷售 986 萬件，按年升 16.8%。(信報)

人保集團 (1339) 公布，今年首 10 個月經由子公司人保財險(2328)、人保壽險及人保健康所獲得的原保險保費收入合共 4886.72 億元人民幣，按年增長 0.7%。(信報)

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