鉅亨美股雷達：蘋果加入企業管理服務訂閱戰局、Rivian成電動車市場新寵

美股重要看點：

週三 (3 日) 公布美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 年增 6.2%，增幅續寫逾 30 年新高，顯示在需求強勁與供應鏈瓶頸未解的情況下，通膨壓力仍居高不下。

數據顯示，美國 10 月 CPI 月增 0.9%，高於市場預期的 0.5%，以及 9 月的 0.4%，增幅為 4 個月以來最大；按年來看，10 月 CPI 年增 6.2%，高於市場預期的 5.9%，以及 9 月的 5.4%，創 1990 年 11 月以來最高。

發布 CPI 報告之際，聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jeorme Powell) 和財政部長葉倫 (Janet Yellen) 堅定認為當前的物價壓力與疫情導致個供應鏈問題有關，僅為暫時情況，雖然他們坦承，通膨延續時間較原先預期更持久，但也預計通膨加劇情況可望在未來 1 年左右重返正常。

美股前一交易日漲跌：

道瓊指數下跌 240.04 點，或 0.66%，收 36,079.94 點。

那斯達克指數下跌 263.84 點，或 1.66%，收 15,622.71 點。

標普 500 指數下跌 38.54 點，或 0.82%，收 4,646.71 點。

費城半導體指數下跌 107.5 點，或 2.83%，收 3,693.0 點。

今日重要總經數據：

無。

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果推出一款企業管理服務訂閱方案 Apple Business Essentials，面向員工數量不超過 500 人的企業，幫助客戶處理遠程工作事宜。

Apple Business Essentials 當前處於β測試階段，正式發佈時間是 2022 年春季，Apple Business Essentials 與 Google 和微軟的競品相似，Google 和微軟在企業和教育機構服務市場佔有主導地位。

Apple Business Essentials 包含每週 7 天、每天 24 小時的蘋果支持服務和 iCloud 存儲空間，能在包括從設備配置到員工培訓在內的所有事宜方面向客戶提供幫助，而且還包含一款允許客戶員工安裝工作軟體的應用。

Apple Business Essentials 允許每名員工使用至多 3 台設備和 2TB iCloud 存儲空間，價格介於每月 2.99 至 12.99 美元之間

美國聯邦法官 Yvonne Gonzalez Rogers 週二 (9 日) 駁回蘋果推遲執行其之前裁定的請求，根據法院裁定，蘋果需要在 12 月 9 日之前結束其所謂的反指導策略，這一策略確保大型 App Store 開發者向蘋果支付 30% 佣金。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. Rivian (RIVN-US)

有特斯拉殺手之稱的電動車新創 Rivian 在那斯達克交易所上市，Rivian 週二 (9 日) 將 IPO 發行價定為 78 美元，高於 72 至 74 美元的指導價格區間，Rivian 收盤則大漲 29.14% 以每股 100.73 美元作收，市值達 987 億美元。

對希望在快速增長的電動車市場上淘金的投資者來說，Rivian 有強烈的吸引力。但它尚未制定商業模式，預計第三季營收不超過 100 萬美元，而虧損可能高達 12.8 億美元。

Rivian 稱，伊利諾斯州工廠每年產能可達 15 萬輛，目前訂單為 5.54 萬輛，交車時間為 2023 年底。截至 6 月底，Rivian 有 6274 名員工。

RIVN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. DoorDash (DASH-US)

美國最大餐飲外送平台 DoorDash 週三 (10 日) 股價大漲 11.58% 至每股 214.24 美元，延續在前日盤後宣布收購荷蘭同業競爭對手 Wolt 出現的漲勢，也得益於 2021 會計年度第三季亮眼營收加持。

DoorDash 將以 81 億美元收購荷蘭同業競爭對手 Wolt，盼擴張國際市場版圖，預計明年上半年完成交易。

富國銀行分析師表示，Wolt 會是 DoorDash 很好的合作夥伴，鑑於 Wolt 注重執行與效率、鬥志旺盛的文化，還有強大的留客能力，看好兩家公司合併，將 DoorDash 目標價從每股 235 美元上調至 260 美元。

DoorDash 第三季營收年增 45% 至 12.8 億美元，優於華爾街分析師預估的 11.8 億美元，經調整後每股虧損 0.3 美元，略遜於分析師預估的每股虧損 0.26 美元，淨損為 1.01 億美元，相較去年同期的 4,300 萬美元進一步擴大，經調整後 EBITDA 為 8,600 萬美元，與去年同期持平。

DoorDash 表示，第三季總訂單量較去年同期成長 47% 至 3.47 億張，總訂單價值為 104 億美元，年增 44%，預估第四季總訂單價值將介於 103 億至 107 億美元之間，經調整後 EBITDA 將介於 0 到 1 億美元之間。